Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
33 (86.84%)
Убыточных трейдов:
5 (13.16%)
Лучший трейд:
163.60 USD
Худший трейд:
-161.97 USD
Общая прибыль:
2 078.49 USD (10 915 pips)
Общий убыток:
-372.55 USD (1 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (756.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
756.06 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
73.49%
Макс. загрузка депозита:
5.10%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
10.53
Длинных трейдов:
23 (60.53%)
Коротких трейдов:
15 (39.47%)
Профит фактор:
5.58
Мат. ожидание:
44.89 USD
Средняя прибыль:
62.98 USD
Средний убыток:
-74.51 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-161.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.97 USD (1)
Прирост в месяц:
5.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
161.97 USD (3.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (161.97 USD)
По эквити:
14.19% (667.78 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
AUDCAD
38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
AUDCAD
1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
AUDCAD
9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Нет отзывов
