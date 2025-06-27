СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AUDCAD premium
Hoang Quoc Nam Nguyen

AUDCAD premium

Hoang Quoc Nam Nguyen
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
Exness-Real18
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
33 (86.84%)
Убыточных трейдов:
5 (13.16%)
Лучший трейд:
163.60 USD
Худший трейд:
-161.97 USD
Общая прибыль:
2 078.49 USD (10 915 pips)
Общий убыток:
-372.55 USD (1 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (756.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
756.06 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
73.49%
Макс. загрузка депозита:
5.10%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
10.53
Длинных трейдов:
23 (60.53%)
Коротких трейдов:
15 (39.47%)
Профит фактор:
5.58
Мат. ожидание:
44.89 USD
Средняя прибыль:
62.98 USD
Средний убыток:
-74.51 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-161.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.97 USD (1)
Прирост в месяц:
5.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
161.97 USD (3.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (161.97 USD)
По эквити:
14.19% (667.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +163.60 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +756.06 USD
Макс. убыток в серии: -161.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 09:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 21:05
No swaps are charged
2025.08.22 21:05
No swaps are charged
2025.08.21 13:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AUDCAD premium
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
4.3K
USD
28
100%
38
86%
73%
5.57
44.89
USD
14%
1:400
Копировать

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

