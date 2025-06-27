- 成长
交易:
38
盈利交易:
33 (86.84%)
亏损交易:
5 (13.16%)
最好交易:
163.60 USD
最差交易:
-161.97 USD
毛利:
2 078.49 USD (10 915 pips)
毛利亏损:
-372.55 USD (1 766 pips)
最大连续赢利:
10 (756.06 USD)
最大连续盈利:
756.06 USD (10)
夏普比率:
0.78
交易活动:
73.49%
最大入金加载:
5.10%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
10.53
长期交易:
23 (60.53%)
短期交易:
15 (39.47%)
利润因子:
5.58
预期回报:
44.89 USD
平均利润:
62.98 USD
平均损失:
-74.51 USD
最大连续失误:
1 (-161.97 USD)
最大连续亏损:
-161.97 USD (1)
每月增长:
5.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
161.97 USD (3.05%)
相对跌幅:
结余:
3.44% (161.97 USD)
净值:
14.19% (667.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
