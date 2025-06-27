- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
33 (86.84%)
損失トレード:
5 (13.16%)
ベストトレード:
163.60 USD
最悪のトレード:
-161.97 USD
総利益:
2 078.49 USD (10 915 pips)
総損失:
-372.55 USD (1 766 pips)
最大連続の勝ち:
10 (756.06 USD)
最大連続利益:
756.06 USD (10)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
74.49%
最大入金額:
5.10%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
10.53
長いトレード:
23 (60.53%)
短いトレード:
15 (39.47%)
プロフィットファクター:
5.58
期待されたペイオフ:
44.89 USD
平均利益:
62.98 USD
平均損失:
-74.51 USD
最大連続の負け:
1 (-161.97 USD)
最大連続損失:
-161.97 USD (1)
月間成長:
5.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
161.97 USD (3.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.44% (161.97 USD)
エクイティによる:
14.19% (667.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +163.60 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +756.06 USD
最大連続損失: -161.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
48%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
28
100%
38
86%
74%
5.57
44.89
USD
USD
14%
1:400