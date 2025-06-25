SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LP KUAY MTS 9923515 200K
Phuwasit Ngamtipakon

LP KUAY MTS 9923515 200K

Phuwasit Ngamtipakon
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 89 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
MTSCapital-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
105 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (16.00%)
En iyi işlem:
122.79 USD
En kötü işlem:
-143.21 USD
Brüt kâr:
2 400.53 USD (27 181 pips)
Brüt zarar:
-1 321.87 USD (8 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (354.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
447.53 USD (7)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
6.57%
Maks. mevduat yükü:
61.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
114 (91.20%)
Satış işlemleri:
11 (8.80%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
8.63 USD
Ortalama kâr:
22.86 USD
Ortalama zarar:
-66.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-412.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-412.84 USD (4)
Aylık büyüme:
3.32%
Yıllık tahmin:
40.27%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.63 USD
Maksimum:
467.83 USD (8.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.60% (451.78 USD)
Varlığa göre:
13.94% (946.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CMX.MGCQ5 69
CMX.MGCZ5 56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CMX.MGCQ5 543
CMX.MGCZ5 536
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CMX.MGCQ5 9.8K
CMX.MGCZ5 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.79 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +354.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -412.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MTSCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🙏📿🤶🪙🍳
İnceleme yok
2025.09.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LP KUAY MTS 9923515 200K
Ayda 89 USD
18%
0
0
USD
7.2K
USD
14
42%
125
84%
7%
1.81
8.63
USD
14%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.