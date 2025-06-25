- Büyüme
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
105 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (16.00%)
En iyi işlem:
122.79 USD
En kötü işlem:
-143.21 USD
Brüt kâr:
2 400.53 USD (27 181 pips)
Brüt zarar:
-1 321.87 USD (8 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (354.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
447.53 USD (7)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
6.57%
Maks. mevduat yükü:
61.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
114 (91.20%)
Satış işlemleri:
11 (8.80%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
8.63 USD
Ortalama kâr:
22.86 USD
Ortalama zarar:
-66.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-412.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-412.84 USD (4)
Aylık büyüme:
3.32%
Yıllık tahmin:
40.27%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.63 USD
Maksimum:
467.83 USD (8.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.60% (451.78 USD)
Varlığa göre:
13.94% (946.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCZ5
|56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCZ5
|536
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCZ5
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.79 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +354.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -412.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MTSCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
