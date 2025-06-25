- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
175 (81.39%)
損失トレード:
40 (18.60%)
ベストトレード:
766.74 USD
最悪のトレード:
-348.21 USD
総利益:
5 090.56 USD (49 222 pips)
総損失:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
最大連続の勝ち:
22 (354.38 USD)
最大連続利益:
924.06 USD (9)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
4.49%
最大入金額:
77.22%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.38
長いトレード:
191 (88.84%)
短いトレード:
24 (11.16%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
8.58 USD
平均利益:
29.09 USD
平均損失:
-81.15 USD
最大連続の負け:
4 (-412.84 USD)
最大連続損失:
-743.84 USD (3)
月間成長:
4.25%
年間予想:
51.53%
アルゴリズム取引:
49%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.63 USD
最大の:
775.94 USD (12.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.22% (756.68 USD)
エクイティによる:
29.75% (2 194.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CMX.MGCZ5
|115
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCG6
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CMX.MGCZ5
|995
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCG6
|306
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CMX.MGCZ5
|12K
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCG6
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +766.74 USD
最悪のトレード: -348 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +354.38 USD
最大連続損失: -412.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MTSCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
🙏📿🤶🪙🍳
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
89 USD/月
30%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
27
49%
215
81%
4%
1.56
8.58
USD
USD
30%
1:100