- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
175 (81.39%)
Negociações com perda:
40 (18.60%)
Melhor negociação:
766.74 USD
Pior negociação:
-348.21 USD
Lucro bruto:
5 090.56 USD (49 222 pips)
Perda bruta:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (354.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
924.06 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
4.49%
Depósito máximo carregado:
77.22%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
191 (88.84%)
Negociações curtas:
24 (11.16%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
8.58 USD
Lucro médio:
29.09 USD
Perda média:
-81.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-412.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-743.84 USD (3)
Crescimento mensal:
4.25%
Previsão anual:
51.53%
Algotrading:
49%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.63 USD
Máximo:
775.94 USD (12.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.22% (756.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.75% (2 194.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CMX.MGCZ5
|115
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCG6
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CMX.MGCZ5
|995
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCG6
|306
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CMX.MGCZ5
|12K
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCG6
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +766.74 USD
Pior negociação: -348 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +354.38 USD
Máxima perda consecutiva: -412.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MTSCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
🙏📿🤶🪙🍳
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
89 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
27
49%
215
81%
4%
1.56
8.58
USD
USD
30%
1:100