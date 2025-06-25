SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / LP KUAY MTS 9923515 200K
Phuwasit Ngamtipakon

LP KUAY MTS 9923515 200K

Phuwasit Ngamtipakon
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 89 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
MTSCapital-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
175 (81.39%)
Negociações com perda:
40 (18.60%)
Melhor negociação:
766.74 USD
Pior negociação:
-348.21 USD
Lucro bruto:
5 090.56 USD (49 222 pips)
Perda bruta:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (354.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
924.06 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
4.49%
Depósito máximo carregado:
77.22%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
191 (88.84%)
Negociações curtas:
24 (11.16%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
8.58 USD
Lucro médio:
29.09 USD
Perda média:
-81.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-412.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-743.84 USD (3)
Crescimento mensal:
4.25%
Previsão anual:
51.53%
Algotrading:
49%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.63 USD
Máximo:
775.94 USD (12.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.22% (756.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.75% (2 194.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CMX.MGCZ5 115
CMX.MGCQ5 69
CMX.MGCG6 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CMX.MGCZ5 995
CMX.MGCQ5 543
CMX.MGCG6 306
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CMX.MGCZ5 12K
CMX.MGCQ5 9.8K
CMX.MGCG6 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +766.74 USD
Pior negociação: -348 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +354.38 USD
Máxima perda consecutiva: -412.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MTSCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🙏📿🤶🪙🍳
Sem comentários
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LP KUAY MTS 9923515 200K
89 USD por mês
30%
0
0
USD
8K
USD
27
49%
215
81%
4%
1.56
8.58
USD
30%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.