SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LP KUAY MTS 9923515 200K
Phuwasit Ngamtipakon

LP KUAY MTS 9923515 200K

Phuwasit Ngamtipakon
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 89 USD al mes
incremento desde 2025 30%
MTSCapital-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
215
Transacciones Rentables:
175 (81.39%)
Transacciones Irrentables:
40 (18.60%)
Mejor transacción:
766.74 USD
Peor transacción:
-348.21 USD
Beneficio Bruto:
5 090.56 USD (49 222 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (354.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
924.06 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
4.49%
Carga máxima del depósito:
77.22%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.38
Transacciones Largas:
191 (88.84%)
Transacciones Cortas:
24 (11.16%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
8.58 USD
Beneficio medio:
29.09 USD
Pérdidas medias:
-81.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-412.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-743.84 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.25%
Pronóstico anual:
51.53%
Trading algorítmico:
49%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.63 USD
Máxima:
775.94 USD (12.37%)
Reducción relativa:
De balance:
10.22% (756.68 USD)
De fondos:
29.75% (2 194.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CMX.MGCZ5 115
CMX.MGCQ5 69
CMX.MGCG6 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CMX.MGCZ5 995
CMX.MGCQ5 543
CMX.MGCG6 306
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CMX.MGCZ5 12K
CMX.MGCQ5 9.8K
CMX.MGCG6 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +766.74 USD
Peor transacción: -348 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +354.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -412.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MTSCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🙏📿🤶🪙🍳
No hay comentarios
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LP KUAY MTS 9923515 200K
89 USD al mes
30%
0
0
USD
8K
USD
27
49%
215
81%
4%
1.56
8.58
USD
30%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.