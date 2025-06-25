- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
215
Transacciones Rentables:
175 (81.39%)
Transacciones Irrentables:
40 (18.60%)
Mejor transacción:
766.74 USD
Peor transacción:
-348.21 USD
Beneficio Bruto:
5 090.56 USD (49 222 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (354.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
924.06 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
4.49%
Carga máxima del depósito:
77.22%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.38
Transacciones Largas:
191 (88.84%)
Transacciones Cortas:
24 (11.16%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
8.58 USD
Beneficio medio:
29.09 USD
Pérdidas medias:
-81.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-412.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-743.84 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.25%
Pronóstico anual:
51.53%
Trading algorítmico:
49%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.63 USD
Máxima:
775.94 USD (12.37%)
Reducción relativa:
De balance:
10.22% (756.68 USD)
De fondos:
29.75% (2 194.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CMX.MGCZ5
|115
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCG6
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CMX.MGCZ5
|995
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCG6
|306
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CMX.MGCZ5
|12K
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCG6
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +766.74 USD
Peor transacción: -348 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +354.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -412.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MTSCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
🙏📿🤶🪙🍳
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
89 USD al mes
30%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
27
49%
215
81%
4%
1.56
8.58
USD
USD
30%
1:100