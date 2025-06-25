SignaleKategorien
Phuwasit Ngamtipakon

LP KUAY MTS 9923515 200K

Phuwasit Ngamtipakon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 89 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
MTSCapital-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
217
Gewinntrades:
177 (81.56%)
Verlusttrades:
40 (18.43%)
Bester Trade:
766.74 USD
Schlechtester Trade:
-348.21 USD
Bruttoprofit:
5 135.14 USD (49 731 pips)
Bruttoverlust:
-3 252.28 USD (22 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (354.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
924.06 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
4.49%
Max deposit load:
77.22%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
193 (88.94%)
Short-Positionen:
24 (11.06%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
8.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-412.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-743.84 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.49%
Jahresprognose:
54.50%
Algo-Trading:
49%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.63 USD
Maximaler:
775.94 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.22% (756.68 USD)
Kapital:
29.75% (2 194.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CMX.MGCZ5 115
CMX.MGCQ5 69
CMX.MGCG6 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CMX.MGCZ5 995
CMX.MGCQ5 543
CMX.MGCG6 345
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CMX.MGCZ5 12K
CMX.MGCQ5 9.8K
CMX.MGCG6 4.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +766.74 USD
Schlechtester Trade: -348 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +354.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -412.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MTSCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🙏📿🤶🪙🍳
Keine Bewertungen
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
