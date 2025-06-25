- Wachstum
Trades insgesamt:
217
Gewinntrades:
177 (81.56%)
Verlusttrades:
40 (18.43%)
Bester Trade:
766.74 USD
Schlechtester Trade:
-348.21 USD
Bruttoprofit:
5 135.14 USD (49 731 pips)
Bruttoverlust:
-3 252.28 USD (22 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (354.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
924.06 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
4.49%
Max deposit load:
77.22%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
193 (88.94%)
Short-Positionen:
24 (11.06%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
8.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-412.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-743.84 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.49%
Jahresprognose:
54.50%
Algo-Trading:
49%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.63 USD
Maximaler:
775.94 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.22% (756.68 USD)
Kapital:
29.75% (2 194.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CMX.MGCZ5
|115
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCG6
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CMX.MGCZ5
|995
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCG6
|345
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CMX.MGCZ5
|12K
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCG6
|4.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +766.74 USD
Schlechtester Trade: -348 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +354.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -412.84 USD
