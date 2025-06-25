SegnaliSezioni
Phuwasit Ngamtipakon

LP KUAY MTS 9923515 200K

Phuwasit Ngamtipakon
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 89 USD al mese
crescita dal 2025 18%
MTSCapital-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
105 (84.00%)
Loss Trade:
20 (16.00%)
Best Trade:
122.79 USD
Worst Trade:
-143.21 USD
Profitto lordo:
2 400.53 USD (27 181 pips)
Perdita lorda:
-1 321.87 USD (8 514 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (354.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
447.53 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
6.57%
Massimo carico di deposito:
61.08%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
114 (91.20%)
Short Trade:
11 (8.80%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
8.63 USD
Profitto medio:
22.86 USD
Perdita media:
-66.09 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-412.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-412.84 USD (4)
Crescita mensile:
3.32%
Previsione annuale:
40.27%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.63 USD
Massimale:
467.83 USD (8.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.60% (451.78 USD)
Per equità:
13.94% (946.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CMX.MGCQ5 69
CMX.MGCZ5 56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CMX.MGCQ5 543
CMX.MGCZ5 536
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CMX.MGCQ5 9.8K
CMX.MGCZ5 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.79 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +354.38 USD
Massima perdita consecutiva: -412.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MTSCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
