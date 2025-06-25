- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
175 (81.39%)
Убыточных трейдов:
40 (18.60%)
Лучший трейд:
766.74 USD
Худший трейд:
-348.21 USD
Общая прибыль:
5 090.56 USD (49 222 pips)
Общий убыток:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (354.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
924.06 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
77.22%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
191 (88.84%)
Коротких трейдов:
24 (11.16%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
8.58 USD
Средняя прибыль:
29.09 USD
Средний убыток:
-81.15 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-412.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-743.84 USD (3)
Прирост в месяц:
4.25%
Годовой прогноз:
51.53%
Алготрейдинг:
49%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.63 USD
Максимальная:
775.94 USD (12.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.22% (756.68 USD)
По эквити:
29.75% (2 194.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CMX.MGCZ5
|115
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCG6
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CMX.MGCZ5
|995
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCG6
|306
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CMX.MGCZ5
|12K
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCG6
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +766.74 USD
Худший трейд: -348 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +354.38 USD
Макс. убыток в серии: -412.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MTSCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
89 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
27
49%
215
81%
4%
1.56
8.58
USD
USD
30%
1:100