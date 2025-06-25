СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LP KUAY MTS 9923515 200K
Phuwasit Ngamtipakon

LP KUAY MTS 9923515 200K

Phuwasit Ngamtipakon
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 89 USD в месяц
прирост с 2025 30%
MTSCapital-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
175 (81.39%)
Убыточных трейдов:
40 (18.60%)
Лучший трейд:
766.74 USD
Худший трейд:
-348.21 USD
Общая прибыль:
5 090.56 USD (49 222 pips)
Общий убыток:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (354.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
924.06 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
77.22%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
191 (88.84%)
Коротких трейдов:
24 (11.16%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
8.58 USD
Средняя прибыль:
29.09 USD
Средний убыток:
-81.15 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-412.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-743.84 USD (3)
Прирост в месяц:
4.25%
Годовой прогноз:
51.53%
Алготрейдинг:
49%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.63 USD
Максимальная:
775.94 USD (12.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.22% (756.68 USD)
По эквити:
29.75% (2 194.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CMX.MGCZ5 115
CMX.MGCQ5 69
CMX.MGCG6 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CMX.MGCZ5 995
CMX.MGCQ5 543
CMX.MGCG6 306
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CMX.MGCZ5 12K
CMX.MGCQ5 9.8K
CMX.MGCG6 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +766.74 USD
Худший трейд: -348 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +354.38 USD
Макс. убыток в серии: -412.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MTSCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
