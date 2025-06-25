- 成长
交易:
215
盈利交易:
175 (81.39%)
亏损交易:
40 (18.60%)
最好交易:
766.74 USD
最差交易:
-348.21 USD
毛利:
5 090.56 USD (49 222 pips)
毛利亏损:
-3 245.86 USD (22 784 pips)
最大连续赢利:
22 (354.38 USD)
最大连续盈利:
924.06 USD (9)
夏普比率:
0.17
交易活动:
4.49%
最大入金加载:
77.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.38
长期交易:
191 (88.84%)
短期交易:
24 (11.16%)
利润因子:
1.57
预期回报:
8.58 USD
平均利润:
29.09 USD
平均损失:
-81.15 USD
最大连续失误:
4 (-412.84 USD)
最大连续亏损:
-743.84 USD (3)
每月增长:
4.25%
年度预测:
51.53%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
18.63 USD
最大值:
775.94 USD (12.37%)
相对跌幅:
结余:
10.22% (756.68 USD)
净值:
29.75% (2 194.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CMX.MGCZ5
|115
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCG6
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CMX.MGCZ5
|995
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCG6
|306
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CMX.MGCZ5
|12K
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCG6
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +766.74 USD
最差交易: -348 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +354.38 USD
最大连续亏损: -412.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MTSCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
