- 자본
- 축소
트레이드:
226
이익 거래:
185 (81.85%)
손실 거래:
41 (18.14%)
최고의 거래:
766.74 USD
최악의 거래:
-348.21 USD
총 수익:
5 448.46 USD (53 120 pips)
총 손실:
-3 379.38 USD (23 734 pips)
연속 최대 이익:
22 (354.38 USD)
연속 최대 이익:
924.06 USD (9)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
4.49%
최대 입금량:
77.22%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.67
롱(주식매수):
202 (89.38%)
숏(주식차입매도):
24 (10.62%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
9.16 USD
평균 이익:
29.45 USD
평균 손실:
-82.42 USD
연속 최대 손실:
4 (-412.84 USD)
연속 최대 손실:
-743.84 USD (3)
월별 성장률:
5.53%
연간 예측:
69.76%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.63 USD
최대한의:
775.94 USD (12.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.22% (756.68 USD)
자본금별:
29.75% (2 194.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CMX.MGCZ5
|115
|CMX.MGCQ5
|69
|CMX.MGCG6
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CMX.MGCZ5
|995
|CMX.MGCQ5
|543
|CMX.MGCG6
|531
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CMX.MGCZ5
|12K
|CMX.MGCQ5
|9.8K
|CMX.MGCG6
|7.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +766.74 USD
최악의 거래: -348 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +354.38 USD
연속 최대 손실: -412.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MTSCapital-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
