- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
141 (83.43%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (16.57%)
En iyi işlem:
850.78 USD
En kötü işlem:
-1 060.92 USD
Brüt kâr:
17 768.29 USD (21 990 pips)
Brüt zarar:
-8 868.81 USD (8 124 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (3 365.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 544.63 USD (25)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
98.57%
Maks. mevduat yükü:
3.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
87 (51.48%)
Satış işlemleri:
82 (48.52%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
52.66 USD
Ortalama kâr:
126.02 USD
Ortalama zarar:
-316.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 805.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 805.46 USD (6)
Aylık büyüme:
4.34%
Yıllık tahmin:
54.49%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.00 USD
Maksimum:
2 995.29 USD (4.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.83% (2 995.29 USD)
Varlığa göre:
24.50% (14 430.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|87
|AUDCADxx
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCADxx
|2.5K
|AUDCADxx
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCADxx
|4.3K
|AUDCADxx
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +850.78 USD
En kötü işlem: -1 061 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 365.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 805.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
18%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
14
95%
169
83%
99%
2.00
52.66
USD
USD
25%
1:500