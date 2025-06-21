- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
562
Profit Trades:
470 (83.62%)
Loss Trades:
92 (16.37%)
Best trade:
998.71 USD
Worst trade:
-4 438.19 USD
Gross Profit:
48 715.73 USD (71 863 pips)
Gross Loss:
-31 244.02 USD (27 033 pips)
Maximum consecutive wins:
72 (3 762.72 USD)
Maximal consecutive profit:
5 544.63 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
98.57%
Max deposit load:
4.49%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
50
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.47
Long Trades:
293 (52.14%)
Short Trades:
269 (47.86%)
Profit Factor:
1.56
Expected Payoff:
31.09 USD
Average Profit:
103.65 USD
Average Loss:
-339.61 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-1 104.06 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 438.19 USD (1)
Monthly growth:
7.86%
Annual Forecast:
95.35%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
10.00 USD
Maximal:
5 041.95 USD (8.15%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.20% (5 083.95 USD)
By Equity:
24.50% (14 430.93 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|322
|AUDCADxx
|225
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADxx
|5.6K
|AUDCADxx
|11K
|AUDNZDxx
|588
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +998.71 USD
Worst trade: -4 438 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +3 762.72 USD
Maximal consecutive loss: -1 104.06 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "4xCube-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
1000 USD per month
35%
0
0
USD
USD
67K
USD
USD
27
98%
562
83%
99%
1.55
31.09
USD
USD
25%
1:500