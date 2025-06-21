- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
141 (83.43%)
Loss Trade:
28 (16.57%)
Best Trade:
850.78 USD
Worst Trade:
-1 060.92 USD
Profitto lordo:
17 768.29 USD (21 990 pips)
Perdita lorda:
-8 868.81 USD (8 124 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (3 365.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 544.63 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
98.57%
Massimo carico di deposito:
3.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
87 (51.48%)
Short Trade:
82 (48.52%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
52.66 USD
Profitto medio:
126.02 USD
Perdita media:
-316.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 805.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 805.46 USD (6)
Crescita mensile:
4.49%
Previsione annuale:
54.49%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.00 USD
Massimale:
2 995.29 USD (4.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.83% (2 995.29 USD)
Per equità:
24.50% (14 430.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|87
|AUDCADxx
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|2.5K
|AUDCADxx
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|4.3K
|AUDCADxx
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +850.78 USD
Worst Trade: -1 061 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 365.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1 805.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
