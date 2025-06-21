- Прирост
Всего трейдов:
562
Прибыльных трейдов:
470 (83.62%)
Убыточных трейдов:
92 (16.37%)
Лучший трейд:
998.71 USD
Худший трейд:
-4 438.19 USD
Общая прибыль:
48 715.73 USD (71 863 pips)
Общий убыток:
-31 244.02 USD (27 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (3 762.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 544.63 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
98.57%
Макс. загрузка депозита:
4.49%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.47
Длинных трейдов:
293 (52.14%)
Коротких трейдов:
269 (47.86%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
31.09 USD
Средняя прибыль:
103.65 USD
Средний убыток:
-339.61 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 104.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 438.19 USD (1)
Прирост в месяц:
7.86%
Годовой прогноз:
95.35%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.00 USD
Максимальная:
5 041.95 USD (8.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.20% (5 083.95 USD)
По эквити:
24.50% (14 430.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|322
|AUDCADxx
|225
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|5.6K
|AUDCADxx
|11K
|AUDNZDxx
|588
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
