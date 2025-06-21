SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Copy Private 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy Private 4XC

Thiago Rabello Albino
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 35%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
562
Transacciones Rentables:
470 (83.62%)
Transacciones Irrentables:
92 (16.37%)
Mejor transacción:
998.71 USD
Peor transacción:
-4 438.19 USD
Beneficio Bruto:
48 715.73 USD (71 863 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 244.02 USD (27 033 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
72 (3 762.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 544.63 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
98.57%
Carga máxima del depósito:
4.49%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.47
Transacciones Largas:
293 (52.14%)
Transacciones Cortas:
269 (47.86%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
31.09 USD
Beneficio medio:
103.65 USD
Pérdidas medias:
-339.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 104.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 438.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.86%
Pronóstico anual:
95.35%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.00 USD
Máxima:
5 041.95 USD (8.15%)
Reducción relativa:
De balance:
8.20% (5 083.95 USD)
De fondos:
24.50% (14 430.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 322
AUDCADxx 225
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 5.6K
AUDCADxx 11K
AUDNZDxx 588
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 15K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +998.71 USD
Peor transacción: -4 438 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 762.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 104.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


No hay comentarios
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.2% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 13:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 23:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Copy Private 4XC
1000 USD al mes
35%
0
0
USD
67K
USD
27
98%
562
83%
99%
1.55
31.09
USD
25%
1:500
Copiar

