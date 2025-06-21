SinaisSeções
Thiago Rabello Albino

Copy Private 4XC

Thiago Rabello Albino
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
562
Negociações com lucro:
470 (83.62%)
Negociações com perda:
92 (16.37%)
Melhor negociação:
998.71 USD
Pior negociação:
-4 438.19 USD
Lucro bruto:
48 715.73 USD (71 863 pips)
Perda bruta:
-31 244.02 USD (27 033 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (3 762.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 544.63 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
98.57%
Depósito máximo carregado:
4.49%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.47
Negociações longas:
293 (52.14%)
Negociações curtas:
269 (47.86%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
31.09 USD
Lucro médio:
103.65 USD
Perda média:
-339.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 104.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 438.19 USD (1)
Crescimento mensal:
7.86%
Previsão anual:
95.35%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.00 USD
Máximo:
5 041.95 USD (8.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.20% (5 083.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.50% (14 430.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 322
AUDCADxx 225
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 5.6K
AUDCADxx 11K
AUDNZDxx 588
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 15K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +998.71 USD
Pior negociação: -4 438 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 762.72 USD
Máxima perda consecutiva: -1 104.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Sem comentários
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.2% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 13:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 23:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
