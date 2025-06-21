- 자본
- 축소
트레이드:
592
이익 거래:
495 (83.61%)
손실 거래:
97 (16.39%)
최고의 거래:
998.71 USD
최악의 거래:
-4 438.19 USD
총 수익:
50 727.66 USD (77 025 pips)
총 손실:
-32 760.00 USD (30 031 pips)
연속 최대 이익:
72 (3 762.72 USD)
연속 최대 이익:
5 544.63 USD (25)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
99.57%
최대 입금량:
4.49%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.56
롱(주식매수):
313 (52.87%)
숏(주식차입매도):
279 (47.13%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
30.35 USD
평균 이익:
102.48 USD
평균 손실:
-337.73 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 104.06 USD)
연속 최대 손실:
-4 438.19 USD (1)
월별 성장률:
7.03%
연간 예측:
85.25%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.00 USD
최대한의:
5 041.95 USD (8.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.20% (5 083.95 USD)
자본금별:
24.50% (14 430.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|347
|AUDCADxx
|230
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|6K
|AUDCADxx
|11K
|AUDNZDxx
|588
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|16K
|AUDCADxx
|29K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +998.71 USD
최악의 거래: -4 438 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 762.72 USD
연속 최대 손실: -1 104.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
36%
0
0
USD
USD
68K
USD
USD
29
98%
592
83%
100%
1.54
30.35
USD
USD
25%
1:500