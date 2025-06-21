- 成长
交易:
562
盈利交易:
470 (83.62%)
亏损交易:
92 (16.37%)
最好交易:
998.71 USD
最差交易:
-4 438.19 USD
毛利:
48 715.73 USD (71 863 pips)
毛利亏损:
-31 244.02 USD (27 033 pips)
最大连续赢利:
72 (3 762.72 USD)
最大连续盈利:
5 544.63 USD (25)
夏普比率:
0.11
交易活动:
98.57%
最大入金加载:
4.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.47
长期交易:
293 (52.14%)
短期交易:
269 (47.86%)
利润因子:
1.56
预期回报:
31.09 USD
平均利润:
103.65 USD
平均损失:
-339.61 USD
最大连续失误:
13 (-1 104.06 USD)
最大连续亏损:
-4 438.19 USD (1)
每月增长:
7.86%
年度预测:
95.35%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
10.00 USD
最大值:
5 041.95 USD (8.15%)
相对跌幅:
结余:
8.20% (5 083.95 USD)
净值:
24.50% (14 430.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|322
|AUDCADxx
|225
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|5.6K
|AUDCADxx
|11K
|AUDNZDxx
|588
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +998.71 USD
最差交易: -4 438 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 762.72 USD
最大连续亏损: -1 104.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
