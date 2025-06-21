- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
562
利益トレード:
470 (83.62%)
損失トレード:
92 (16.37%)
ベストトレード:
998.71 USD
最悪のトレード:
-4 438.19 USD
総利益:
48 715.73 USD (71 863 pips)
総損失:
-31 244.02 USD (27 033 pips)
最大連続の勝ち:
72 (3 762.72 USD)
最大連続利益:
5 544.63 USD (25)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
98.57%
最大入金額:
4.49%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.47
長いトレード:
293 (52.14%)
短いトレード:
269 (47.86%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
31.09 USD
平均利益:
103.65 USD
平均損失:
-339.61 USD
最大連続の負け:
13 (-1 104.06 USD)
最大連続損失:
-4 438.19 USD (1)
月間成長:
7.86%
年間予想:
95.35%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.00 USD
最大の:
5 041.95 USD (8.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.20% (5 083.95 USD)
エクイティによる:
24.50% (14 430.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|322
|AUDCADxx
|225
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|5.6K
|AUDCADxx
|11K
|AUDNZDxx
|588
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +998.71 USD
最悪のトレード: -4 438 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 762.72 USD
最大連続損失: -1 104.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
35%
0
0
USD
USD
67K
USD
USD
27
98%
562
83%
99%
1.55
31.09
USD
USD
25%
1:500