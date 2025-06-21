シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Copy Private 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy Private 4XC

Thiago Rabello Albino
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
562
利益トレード:
470 (83.62%)
損失トレード:
92 (16.37%)
ベストトレード:
998.71 USD
最悪のトレード:
-4 438.19 USD
総利益:
48 715.73 USD (71 863 pips)
総損失:
-31 244.02 USD (27 033 pips)
最大連続の勝ち:
72 (3 762.72 USD)
最大連続利益:
5 544.63 USD (25)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
98.57%
最大入金額:
4.49%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.47
長いトレード:
293 (52.14%)
短いトレード:
269 (47.86%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
31.09 USD
平均利益:
103.65 USD
平均損失:
-339.61 USD
最大連続の負け:
13 (-1 104.06 USD)
最大連続損失:
-4 438.19 USD (1)
月間成長:
7.86%
年間予想:
95.35%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.00 USD
最大の:
5 041.95 USD (8.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.20% (5 083.95 USD)
エクイティによる:
24.50% (14 430.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 322
AUDCADxx 225
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 5.6K
AUDCADxx 11K
AUDNZDxx 588
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 15K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +998.71 USD
最悪のトレード: -4 438 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 762.72 USD
最大連続損失: -1 104.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


レビューなし
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.2% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 13:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 23:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
