Trades:
169
Bénéfice trades:
141 (83.43%)
Perte trades:
28 (16.57%)
Meilleure transaction:
850.78 USD
Pire transaction:
-1 060.92 USD
Bénéfice brut:
17 768.29 USD (21 990 pips)
Perte brute:
-8 868.81 USD (8 124 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (3 365.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 544.63 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
98.57%
Charge de dépôt maximale:
3.83%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.97
Longs trades:
87 (51.48%)
Courts trades:
82 (48.52%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
52.66 USD
Bénéfice moyen:
126.02 USD
Perte moyenne:
-316.74 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 805.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 805.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.49%
Prévision annuelle:
54.49%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.00 USD
Maximal:
2 995.29 USD (4.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.83% (2 995.29 USD)
Par fonds propres:
24.50% (14 430.93 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|87
|AUDCADxx
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCADxx
|2.5K
|AUDCADxx
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCADxx
|4.3K
|AUDCADxx
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +850.78 USD
Pire transaction: -1 061 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 365.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 805.46 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
18%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
14
95%
169
83%
99%
2.00
52.66
USD
USD
25%
1:500