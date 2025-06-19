SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Respublika3
Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 285%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
56 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (15.15%)
En iyi işlem:
19.91 USD
En kötü işlem:
-3.97 USD
Brüt kâr:
226.89 USD (9 225 pips)
Brüt zarar:
-12.97 USD (397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (56.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.57 USD (13)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
53.88
Alış işlemleri:
30 (45.45%)
Satış işlemleri:
36 (54.55%)
Kâr faktörü:
17.49
Beklenen getiri:
3.24 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-1.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.97 USD (1)
Aylık büyüme:
19.28%
Yıllık tahmin:
233.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.97 USD (1.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.76% (3.24 USD)
Varlığa göre:
81.49% (111.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 29
EURUSD 12
GBPCAD 7
NZDUSD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
USDCHF 2
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
EURCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 131
EURUSD 23
GBPCAD 11
NZDUSD 7
NZDCAD 4
USDCAD 3
USDCHF 11
EURJPY 2
CADJPY 5
AUDJPY 3
USDJPY 3
GBPJPY 9
AUDCAD -1
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.6K
EURUSD 1K
GBPCAD 919
NZDUSD 393
NZDCAD 176
USDCAD 65
USDCHF 278
EURJPY 263
CADJPY 414
AUDJPY 90
USDJPY 129
GBPJPY 506
AUDCAD -41
EURCAD 261
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 16:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Respublika3
Ayda 30 USD
285%
0
0
USD
780
USD
15
0%
66
84%
100%
17.49
3.24
USD
81%
1:500
