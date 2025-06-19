- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
56 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (15.15%)
En iyi işlem:
19.91 USD
En kötü işlem:
-3.97 USD
Brüt kâr:
226.89 USD (9 225 pips)
Brüt zarar:
-12.97 USD (397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (56.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.57 USD (13)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
53.88
Alış işlemleri:
30 (45.45%)
Satış işlemleri:
36 (54.55%)
Kâr faktörü:
17.49
Beklenen getiri:
3.24 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-1.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.97 USD (1)
Aylık büyüme:
19.28%
Yıllık tahmin:
233.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.97 USD (1.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.76% (3.24 USD)
Varlığa göre:
81.49% (111.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|12
|GBPCAD
|7
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|131
|EURUSD
|23
|GBPCAD
|11
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|11
|EURJPY
|2
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|9
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|4.6K
|EURUSD
|1K
|GBPCAD
|919
|NZDUSD
|393
|NZDCAD
|176
|USDCAD
|65
|USDCHF
|278
|EURJPY
|263
|CADJPY
|414
|AUDJPY
|90
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|506
|AUDCAD
|-41
|EURCAD
|261
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
Axi-US06-Live
|0.16 × 61
Fyntura-Live
|0.18 × 44
Exness-Real33
|0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
OctaFX-Real7
|1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
|2.00 × 2
