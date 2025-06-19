- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
56 (84.84%)
Loss Trade:
10 (15.15%)
Best Trade:
19.91 USD
Worst Trade:
-3.97 USD
Profitto lordo:
226.89 USD (9 225 pips)
Perdita lorda:
-12.97 USD (397 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (56.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.57 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
53.88
Long Trade:
30 (45.45%)
Short Trade:
36 (54.55%)
Fattore di profitto:
17.49
Profitto previsto:
3.24 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-1.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.97 USD (1)
Crescita mensile:
19.28%
Previsione annuale:
233.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.97 USD (1.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.76% (3.24 USD)
Per equità:
81.49% (111.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|12
|GBPCAD
|7
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|131
|EURUSD
|23
|GBPCAD
|11
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|11
|EURJPY
|2
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|9
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4.6K
|EURUSD
|1K
|GBPCAD
|919
|NZDUSD
|393
|NZDCAD
|176
|USDCAD
|65
|USDCHF
|278
|EURJPY
|263
|CADJPY
|414
|AUDJPY
|90
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|506
|AUDCAD
|-41
|EURCAD
|261
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.91 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.16 × 61
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|1.14 × 29
|
IFCMarketsLtd-Real
|2.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
285%
0
0
USD
USD
780
USD
USD
15
0%
66
84%
100%
17.49
3.24
USD
USD
81%
1:500