Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 285%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
56 (84.84%)
Loss Trade:
10 (15.15%)
Best Trade:
19.91 USD
Worst Trade:
-3.97 USD
Profitto lordo:
226.89 USD (9 225 pips)
Perdita lorda:
-12.97 USD (397 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (56.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.57 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
53.88
Long Trade:
30 (45.45%)
Short Trade:
36 (54.55%)
Fattore di profitto:
17.49
Profitto previsto:
3.24 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-1.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.97 USD (1)
Crescita mensile:
19.28%
Previsione annuale:
233.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.97 USD (1.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.76% (3.24 USD)
Per equità:
81.49% (111.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 29
EURUSD 12
GBPCAD 7
NZDUSD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
USDCHF 2
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
EURCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 131
EURUSD 23
GBPCAD 11
NZDUSD 7
NZDCAD 4
USDCAD 3
USDCHF 11
EURJPY 2
CADJPY 5
AUDJPY 3
USDJPY 3
GBPJPY 9
AUDCAD -1
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.6K
EURUSD 1K
GBPCAD 919
NZDUSD 393
NZDCAD 176
USDCAD 65
USDCHF 278
EURJPY 263
CADJPY 414
AUDJPY 90
USDJPY 129
GBPJPY 506
AUDCAD -41
EURCAD 261
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.91 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 16:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.