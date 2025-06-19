信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Respublika3
Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
增长自 2025 386%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
121
盈利交易:
103 (85.12%)
亏损交易:
18 (14.88%)
最好交易:
146.83 USD
最差交易:
-318.56 USD
毛利:
759.29 USD (20 116 pips)
毛利亏损:
-515.00 USD (8 518 pips)
最大连续赢利:
18 (101.11 USD)
最大连续盈利:
232.18 USD (16)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
96.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.62
长期交易:
52 (42.98%)
短期交易:
69 (57.02%)
利润因子:
1.47
预期回报:
2.02 USD
平均利润:
7.37 USD
平均损失:
-28.61 USD
最大连续失误:
2 (-394.99 USD)
最大连续亏损:
-394.99 USD (2)
每月增长:
-36.97%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
394.99 USD (53.52%)
相对跌幅:
结余:
39.22% (394.99 USD)
净值:
93.26% (760.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 46
EURUSD 12
EURJPY 10
NZDCAD 10
AUDJPY 9
GBPCAD 7
EURCAD 7
USDJPY 6
NZDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 108
EURUSD 23
EURJPY -268
NZDCAD 31
AUDJPY 173
GBPCAD 11
EURCAD -53
USDJPY 165
NZDUSD 7
USDCAD 3
USDCHF 11
AUDCHF 13
CADJPY 5
GBPJPY 9
AUDCAD -1
CADCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 4.5K
EURUSD 1K
EURJPY -3.8K
NZDCAD 120
AUDJPY 5K
GBPCAD 919
EURCAD -466
USDJPY 2.7K
NZDUSD 393
USDCAD 65
USDCHF 278
AUDCHF 274
CADJPY 414
GBPJPY 506
AUDCAD -41
CADCHF 87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +146.83 USD
最差交易: -319 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +101.11 USD
最大连续亏损: -394.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
没有评论
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
