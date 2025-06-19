- 成长
交易:
121
盈利交易:
103 (85.12%)
亏损交易:
18 (14.88%)
最好交易:
146.83 USD
最差交易:
-318.56 USD
毛利:
759.29 USD (20 116 pips)
毛利亏损:
-515.00 USD (8 518 pips)
最大连续赢利:
18 (101.11 USD)
最大连续盈利:
232.18 USD (16)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
96.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.62
长期交易:
52 (42.98%)
短期交易:
69 (57.02%)
利润因子:
1.47
预期回报:
2.02 USD
平均利润:
7.37 USD
平均损失:
-28.61 USD
最大连续失误:
2 (-394.99 USD)
最大连续亏损:
-394.99 USD (2)
每月增长:
-36.97%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
394.99 USD (53.52%)
相对跌幅:
结余:
39.22% (394.99 USD)
净值:
93.26% (760.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|EURUSD
|12
|EURJPY
|10
|NZDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|7
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|23
|EURJPY
|-268
|NZDCAD
|31
|AUDJPY
|173
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|-53
|USDJPY
|165
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|3
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|13
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|9
|AUDCAD
|-1
|CADCHF
|7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|-3.8K
|NZDCAD
|120
|AUDJPY
|5K
|GBPCAD
|919
|EURCAD
|-466
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|393
|USDCAD
|65
|USDCHF
|278
|AUDCHF
|274
|CADJPY
|414
|GBPJPY
|506
|AUDCAD
|-41
|CADCHF
|87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +146.83 USD
最差交易: -319 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +101.11 USD
最大连续亏损: -394.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
Axi-US06-Live
|0.16 × 61
Fyntura-Live
|0.18 × 44
Exness-Real33
|0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
OctaFX-Real7
|1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
|2.00 × 2
