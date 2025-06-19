SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Respublika3
Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 386%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
121
Transacciones Rentables:
103 (85.12%)
Transacciones Irrentables:
18 (14.88%)
Mejor transacción:
146.83 USD
Peor transacción:
-318.56 USD
Beneficio Bruto:
759.29 USD (20 116 pips)
Pérdidas Brutas:
-515.00 USD (8 518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (101.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
232.18 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
96.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
52 (42.98%)
Transacciones Cortas:
69 (57.02%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
2.02 USD
Beneficio medio:
7.37 USD
Pérdidas medias:
-28.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-394.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-394.99 USD (2)
Crecimiento al mes:
-36.97%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
394.99 USD (53.52%)
Reducción relativa:
De balance:
39.22% (394.99 USD)
De fondos:
93.26% (760.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 46
EURUSD 12
EURJPY 10
NZDCAD 10
AUDJPY 9
GBPCAD 7
EURCAD 7
USDJPY 6
NZDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 108
EURUSD 23
EURJPY -268
NZDCAD 31
AUDJPY 173
GBPCAD 11
EURCAD -53
USDJPY 165
NZDUSD 7
USDCAD 3
USDCHF 11
AUDCHF 13
CADJPY 5
GBPJPY 9
AUDCAD -1
CADCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 4.5K
EURUSD 1K
EURJPY -3.8K
NZDCAD 120
AUDJPY 5K
GBPCAD 919
EURCAD -466
USDJPY 2.7K
NZDUSD 393
USDCAD 65
USDCHF 278
AUDCHF 274
CADJPY 414
GBPJPY 506
AUDCAD -41
CADCHF 87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +146.83 USD
Peor transacción: -319 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +101.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -394.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
No hay comentarios
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
