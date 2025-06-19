- Incremento
Total de Trades:
121
Transacciones Rentables:
103 (85.12%)
Transacciones Irrentables:
18 (14.88%)
Mejor transacción:
146.83 USD
Peor transacción:
-318.56 USD
Beneficio Bruto:
759.29 USD (20 116 pips)
Pérdidas Brutas:
-515.00 USD (8 518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (101.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
232.18 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
96.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
52 (42.98%)
Transacciones Cortas:
69 (57.02%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
2.02 USD
Beneficio medio:
7.37 USD
Pérdidas medias:
-28.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-394.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-394.99 USD (2)
Crecimiento al mes:
-36.97%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
394.99 USD (53.52%)
Reducción relativa:
De balance:
39.22% (394.99 USD)
De fondos:
93.26% (760.72 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|EURUSD
|12
|EURJPY
|10
|NZDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|7
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|23
|EURJPY
|-268
|NZDCAD
|31
|AUDJPY
|173
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|-53
|USDJPY
|165
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|3
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|13
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|9
|AUDCAD
|-1
|CADCHF
|7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|-3.8K
|NZDCAD
|120
|AUDJPY
|5K
|GBPCAD
|919
|EURCAD
|-466
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|393
|USDCAD
|65
|USDCHF
|278
|AUDCHF
|274
|CADJPY
|414
|GBPJPY
|506
|AUDCAD
|-41
|CADCHF
|87
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +146.83 USD
Peor transacción: -319 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +101.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -394.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
Axi-US06-Live
|0.16 × 61
Fyntura-Live
|0.18 × 44
Exness-Real33
|0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
OctaFX-Real7
|1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
|2.00 × 2
