Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 285%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
66
Bénéfice trades:
56 (84.84%)
Perte trades:
10 (15.15%)
Meilleure transaction:
19.91 USD
Pire transaction:
-3.97 USD
Bénéfice brut:
226.89 USD (9 225 pips)
Perte brute:
-12.97 USD (397 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (56.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.57 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.65
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
43.20%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
53.88
Longs trades:
30 (45.45%)
Courts trades:
36 (54.55%)
Facteur de profit:
17.49
Rendement attendu:
3.24 USD
Bénéfice moyen:
4.05 USD
Perte moyenne:
-1.30 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.97 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.28%
Prévision annuelle:
233.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3.97 USD (1.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.76% (3.24 USD)
Par fonds propres:
81.49% (111.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 29
EURUSD 12
GBPCAD 7
NZDUSD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
USDCHF 2
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
EURCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 131
EURUSD 23
GBPCAD 11
NZDUSD 7
NZDCAD 4
USDCAD 3
USDCHF 11
EURJPY 2
CADJPY 5
AUDJPY 3
USDJPY 3
GBPJPY 9
AUDCAD -1
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.6K
EURUSD 1K
GBPCAD 919
NZDUSD 393
NZDCAD 176
USDCAD 65
USDCHF 278
EURJPY 263
CADJPY 414
AUDJPY 90
USDJPY 129
GBPJPY 506
AUDCAD -41
EURCAD 261
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.91 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +56.57 USD
Perte consécutive maximale: -1.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
Aucun avis
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 16:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
