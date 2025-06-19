- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
121
Negociações com lucro:
103 (85.12%)
Negociações com perda:
18 (14.88%)
Melhor negociação:
146.83 USD
Pior negociação:
-318.56 USD
Lucro bruto:
759.29 USD (20 116 pips)
Perda bruta:
-515.00 USD (8 518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (101.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
232.18 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
96.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
52 (42.98%)
Negociações curtas:
69 (57.02%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
2.02 USD
Lucro médio:
7.37 USD
Perda média:
-28.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-394.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-394.99 USD (2)
Crescimento mensal:
-36.97%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
394.99 USD (53.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.22% (394.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.26% (760.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|EURUSD
|12
|EURJPY
|10
|NZDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|7
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|23
|EURJPY
|-268
|NZDCAD
|31
|AUDJPY
|173
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|-53
|USDJPY
|165
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|3
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|13
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|9
|AUDCAD
|-1
|CADCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|-3.8K
|NZDCAD
|120
|AUDJPY
|5K
|GBPCAD
|919
|EURCAD
|-466
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|393
|USDCAD
|65
|USDCHF
|278
|AUDCHF
|274
|CADJPY
|414
|GBPJPY
|506
|AUDCAD
|-41
|CADCHF
|87
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +146.83 USD
Pior negociação: -319 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +101.11 USD
Máxima perda consecutiva: -394.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.16 × 61
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|1.14 × 29
|
IFCMarketsLtd-Real
|2.00 × 2
