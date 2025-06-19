SinaisSeções
Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 386%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
121
Negociações com lucro:
103 (85.12%)
Negociações com perda:
18 (14.88%)
Melhor negociação:
146.83 USD
Pior negociação:
-318.56 USD
Lucro bruto:
759.29 USD (20 116 pips)
Perda bruta:
-515.00 USD (8 518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (101.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
232.18 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
96.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
52 (42.98%)
Negociações curtas:
69 (57.02%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
2.02 USD
Lucro médio:
7.37 USD
Perda média:
-28.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-394.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-394.99 USD (2)
Crescimento mensal:
-36.97%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
394.99 USD (53.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.22% (394.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.26% (760.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 46
EURUSD 12
EURJPY 10
NZDCAD 10
AUDJPY 9
GBPCAD 7
EURCAD 7
USDJPY 6
NZDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 108
EURUSD 23
EURJPY -268
NZDCAD 31
AUDJPY 173
GBPCAD 11
EURCAD -53
USDJPY 165
NZDUSD 7
USDCAD 3
USDCHF 11
AUDCHF 13
CADJPY 5
GBPJPY 9
AUDCAD -1
CADCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 4.5K
EURUSD 1K
EURJPY -3.8K
NZDCAD 120
AUDJPY 5K
GBPCAD 919
EURCAD -466
USDJPY 2.7K
NZDUSD 393
USDCAD 65
USDCHF 278
AUDCHF 274
CADJPY 414
GBPJPY 506
AUDCAD -41
CADCHF 87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +146.83 USD
Pior negociação: -319 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +101.11 USD
Máxima perda consecutiva: -394.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
Sem comentários
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
