Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
103 (85.12%)
Убыточных трейдов:
18 (14.88%)
Лучший трейд:
146.83 USD
Худший трейд:
-318.56 USD
Общая прибыль:
759.29 USD (20 116 pips)
Общий убыток:
-515.00 USD (8 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (101.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.18 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
96.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
52 (42.98%)
Коротких трейдов:
69 (57.02%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
7.37 USD
Средний убыток:
-28.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-394.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-394.99 USD (2)
Прирост в месяц:
-36.97%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
394.99 USD (53.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.22% (394.99 USD)
По эквити:
93.26% (760.72 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|EURUSD
|12
|EURJPY
|10
|NZDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|7
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|23
|EURJPY
|-268
|NZDCAD
|31
|AUDJPY
|173
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|-53
|USDJPY
|165
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|3
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|13
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|9
|AUDCAD
|-1
|CADCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|-3.8K
|NZDCAD
|120
|AUDJPY
|5K
|GBPCAD
|919
|EURCAD
|-466
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|393
|USDCAD
|65
|USDCHF
|278
|AUDCHF
|274
|CADJPY
|414
|GBPJPY
|506
|AUDCAD
|-41
|CADCHF
|87
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +146.83 USD
Худший трейд: -319 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +101.11 USD
Макс. убыток в серии: -394.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.16 × 61
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|1.14 × 29
|
IFCMarketsLtd-Real
|2.00 × 2
Нет отзывов