Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 386%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
103 (85.12%)
Убыточных трейдов:
18 (14.88%)
Лучший трейд:
146.83 USD
Худший трейд:
-318.56 USD
Общая прибыль:
759.29 USD (20 116 pips)
Общий убыток:
-515.00 USD (8 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (101.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.18 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
96.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
52 (42.98%)
Коротких трейдов:
69 (57.02%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
7.37 USD
Средний убыток:
-28.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-394.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-394.99 USD (2)
Прирост в месяц:
-36.97%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
394.99 USD (53.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.22% (394.99 USD)
По эквити:
93.26% (760.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 46
EURUSD 12
EURJPY 10
NZDCAD 10
AUDJPY 9
GBPCAD 7
EURCAD 7
USDJPY 6
NZDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 108
EURUSD 23
EURJPY -268
NZDCAD 31
AUDJPY 173
GBPCAD 11
EURCAD -53
USDJPY 165
NZDUSD 7
USDCAD 3
USDCHF 11
AUDCHF 13
CADJPY 5
GBPJPY 9
AUDCAD -1
CADCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 4.5K
EURUSD 1K
EURJPY -3.8K
NZDCAD 120
AUDJPY 5K
GBPCAD 919
EURCAD -466
USDJPY 2.7K
NZDUSD 393
USDCAD 65
USDCHF 278
AUDCHF 274
CADJPY 414
GBPJPY 506
AUDCAD -41
CADCHF 87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.83 USD
Худший трейд: -319 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +101.11 USD
Макс. убыток в серии: -394.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
