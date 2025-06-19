- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
121
利益トレード:
103 (85.12%)
損失トレード:
18 (14.88%)
ベストトレード:
146.83 USD
最悪のトレード:
-318.56 USD
総利益:
759.29 USD (20 116 pips)
総損失:
-515.00 USD (8 518 pips)
最大連続の勝ち:
18 (101.11 USD)
最大連続利益:
232.18 USD (16)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
96.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
52 (42.98%)
短いトレード:
69 (57.02%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
2.02 USD
平均利益:
7.37 USD
平均損失:
-28.61 USD
最大連続の負け:
2 (-394.99 USD)
最大連続損失:
-394.99 USD (2)
月間成長:
-36.97%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
394.99 USD (53.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.22% (394.99 USD)
エクイティによる:
93.26% (760.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|EURUSD
|12
|EURJPY
|10
|NZDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|7
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|23
|EURJPY
|-268
|NZDCAD
|31
|AUDJPY
|173
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|-53
|USDJPY
|165
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|3
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|13
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|9
|AUDCAD
|-1
|CADCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|-3.8K
|NZDCAD
|120
|AUDJPY
|5K
|GBPCAD
|919
|EURCAD
|-466
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|393
|USDCAD
|65
|USDCHF
|278
|AUDCHF
|274
|CADJPY
|414
|GBPJPY
|506
|AUDCAD
|-41
|CADCHF
|87
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +146.83 USD
最悪のトレード: -319 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +101.11 USD
最大連続損失: -394.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.16 × 61
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|1.14 × 29
|
IFCMarketsLtd-Real
|2.00 × 2
レビューなし