シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Respublika3
Oleksandr Safonov

Respublika3

Oleksandr Safonov
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 386%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
121
利益トレード:
103 (85.12%)
損失トレード:
18 (14.88%)
ベストトレード:
146.83 USD
最悪のトレード:
-318.56 USD
総利益:
759.29 USD (20 116 pips)
総損失:
-515.00 USD (8 518 pips)
最大連続の勝ち:
18 (101.11 USD)
最大連続利益:
232.18 USD (16)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
96.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
52 (42.98%)
短いトレード:
69 (57.02%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
2.02 USD
平均利益:
7.37 USD
平均損失:
-28.61 USD
最大連続の負け:
2 (-394.99 USD)
最大連続損失:
-394.99 USD (2)
月間成長:
-36.97%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
394.99 USD (53.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.22% (394.99 USD)
エクイティによる:
93.26% (760.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 46
EURUSD 12
EURJPY 10
NZDCAD 10
AUDJPY 9
GBPCAD 7
EURCAD 7
USDJPY 6
NZDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 108
EURUSD 23
EURJPY -268
NZDCAD 31
AUDJPY 173
GBPCAD 11
EURCAD -53
USDJPY 165
NZDUSD 7
USDCAD 3
USDCHF 11
AUDCHF 13
CADJPY 5
GBPJPY 9
AUDCAD -1
CADCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 4.5K
EURUSD 1K
EURJPY -3.8K
NZDCAD 120
AUDJPY 5K
GBPCAD 919
EURCAD -466
USDJPY 2.7K
NZDUSD 393
USDCAD 65
USDCHF 278
AUDCHF 274
CADJPY 414
GBPJPY 506
AUDCAD -41
CADCHF 87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +146.83 USD
最悪のトレード: -319 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +101.11 USD
最大連続損失: -394.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.16 × 61
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
1.14 × 29
IFCMarketsLtd-Real
2.00 × 2
レビューなし
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
