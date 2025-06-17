SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Specialists
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialists

Dwi Budiyanto Darmadji
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
203 (43.84%)
Zararla kapanan işlemler:
260 (56.16%)
En iyi işlem:
2 795.35 USD
En kötü işlem:
-1 247.77 USD
Brüt kâr:
78 948.53 USD (505 304 pips)
Brüt zarar:
-68 859.69 USD (452 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (5 412.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 335.51 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.11%
Maks. mevduat yükü:
11.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
277 (59.83%)
Satış işlemleri:
186 (40.17%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
21.79 USD
Ortalama kâr:
388.91 USD
Ortalama zarar:
-264.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-7 401.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 401.31 USD (22)
Aylık büyüme:
46.82%
Yıllık tahmin:
568.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 027.70 USD
Maksimum:
9 027.70 USD (22.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.55% (9 027.70 USD)
Varlığa göre:
17.55% (7 555.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 453
CHFJPY 5
NQ100.R 4
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
CHFJPY -634
NQ100.R 198
USDCHF -61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 56K
CHFJPY -4K
NQ100.R 1.4K
USDCHF -148
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 795.35 USD
En kötü işlem: -1 248 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +5 412.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 401.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
GO4X-Live
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Youtradefx-Demo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
FinFX-Managed Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
258 daha fazla...
for those want to trade gold please join. 
İnceleme yok
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 19:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 04:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Specialists
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
50K
USD
18
0%
463
43%
94%
1.14
21.79
USD
23%
1:50
