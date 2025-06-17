- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 276
盈利交易:
596 (46.70%)
亏损交易:
680 (53.29%)
最好交易:
5 953.96 USD
最差交易:
-9 502.00 USD
毛利:
337 503.60 USD (1 841 846 pips)
毛利亏损:
-232 190.91 USD (1 321 554 pips)
最大连续赢利:
17 (39 118.10 USD)
最大连续盈利:
39 118.10 USD (17)
夏普比率:
0.11
交易活动:
94.11%
最大入金加载:
12.05%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
17 小时
采收率:
3.14
长期交易:
882 (69.12%)
短期交易:
394 (30.88%)
利润因子:
1.45
预期回报:
82.53 USD
平均利润:
566.28 USD
平均损失:
-341.46 USD
最大连续失误:
25 (-9 467.79 USD)
最大连续亏损:
-10 101.41 USD (15)
每月增长:
15.15%
年度预测:
183.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 027.70 USD
最大值:
33 590.80 USD (25.73%)
相对跌幅:
结余:
25.66% (33 590.80 USD)
净值:
20.31% (19 757.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1250
|NQ100.R
|9
|CHFJPY
|9
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|107K
|NQ100.R
|752
|CHFJPY
|-1.8K
|GBPJPY
|-783
|USDCHF
|-61
|USDJPY
|245
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|528K
|NQ100.R
|7K
|CHFJPY
|-6.9K
|GBPJPY
|-3.6K
|USDCHF
|-148
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 953.96 USD
最差交易: -9 502 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +39 118.10 USD
最大连续亏损: -9 467.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
for those want to trade gold please join.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
262%
0
0
USD
USD
146K
USD
USD
31
0%
1 276
46%
94%
1.45
82.53
USD
USD
26%
1:50