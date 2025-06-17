SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Specialists
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialists

Dwi Budiyanto Darmadji
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
203 (43.84%)
Loss Trade:
260 (56.16%)
Best Trade:
2 795.35 USD
Worst Trade:
-1 247.77 USD
Profitto lordo:
78 948.53 USD (505 304 pips)
Perdita lorda:
-68 859.69 USD (452 602 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (5 412.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 335.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.11%
Massimo carico di deposito:
11.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
277 (59.83%)
Short Trade:
186 (40.17%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
21.79 USD
Profitto medio:
388.91 USD
Perdita media:
-264.84 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-7 401.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 401.31 USD (22)
Crescita mensile:
46.82%
Previsione annuale:
568.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 027.70 USD
Massimale:
9 027.70 USD (22.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.55% (9 027.70 USD)
Per equità:
17.55% (7 555.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 453
CHFJPY 5
NQ100.R 4
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
CHFJPY -634
NQ100.R 198
USDCHF -61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 56K
CHFJPY -4K
NQ100.R 1.4K
USDCHF -148
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 795.35 USD
Worst Trade: -1 248 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +5 412.58 USD
Massima perdita consecutiva: -7 401.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
GO4X-Live
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Youtradefx-Demo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
FinFX-Managed Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
258 più
for those want to trade gold please join. 
Non ci sono recensioni
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 19:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 04:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
