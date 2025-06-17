- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
203 (43.84%)
Loss Trade:
260 (56.16%)
Best Trade:
2 795.35 USD
Worst Trade:
-1 247.77 USD
Profitto lordo:
78 948.53 USD (505 304 pips)
Perdita lorda:
-68 859.69 USD (452 602 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (5 412.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 335.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.11%
Massimo carico di deposito:
11.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
277 (59.83%)
Short Trade:
186 (40.17%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
21.79 USD
Profitto medio:
388.91 USD
Perdita media:
-264.84 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-7 401.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 401.31 USD (22)
Crescita mensile:
46.82%
Previsione annuale:
568.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 027.70 USD
Massimale:
9 027.70 USD (22.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.55% (9 027.70 USD)
Per equità:
17.55% (7 555.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|453
|CHFJPY
|5
|NQ100.R
|4
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|CHFJPY
|-634
|NQ100.R
|198
|USDCHF
|-61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|56K
|CHFJPY
|-4K
|NQ100.R
|1.4K
|USDCHF
|-148
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 795.35 USD
Worst Trade: -1 248 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +5 412.58 USD
Massima perdita consecutiva: -7 401.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
GO4X-Live
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Demo
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
FinFX-Managed Live
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
for those want to trade gold please join.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
18
0%
463
43%
94%
1.14
21.79
USD
USD
23%
1:50