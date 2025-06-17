- Прирост
Всего трейдов:
1 272
Прибыльных трейдов:
594 (46.69%)
Убыточных трейдов:
678 (53.30%)
Лучший трейд:
5 953.96 USD
Худший трейд:
-9 502.00 USD
Общая прибыль:
336 087.11 USD (1 835 943 pips)
Общий убыток:
-232 082.16 USD (1 320 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (39 118.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
39 118.10 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
94.11%
Макс. загрузка депозита:
12.05%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
879 (69.10%)
Коротких трейдов:
393 (30.90%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
81.76 USD
Средняя прибыль:
565.80 USD
Средний убыток:
-342.30 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-9 467.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 101.41 USD (15)
Прирост в месяц:
20.10%
Годовой прогноз:
243.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 027.70 USD
Максимальная:
33 590.80 USD (25.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.66% (33 590.80 USD)
По эквити:
20.31% (19 757.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1247
|NQ100.R
|9
|CHFJPY
|9
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|106K
|NQ100.R
|752
|CHFJPY
|-1.8K
|GBPJPY
|-783
|USDCHF
|-61
|USDJPY
|245
|SP500.R
|-318
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|523K
|NQ100.R
|7K
|CHFJPY
|-6.9K
|GBPJPY
|-3.6K
|USDCHF
|-148
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 953.96 USD
Худший трейд: -9 502 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +39 118.10 USD
Макс. убыток в серии: -9 467.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
SVSFX-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
FXNet-Real
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
GO4X-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
for those want to trade gold please join.
for those want to trade gold please join.
