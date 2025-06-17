СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Specialists
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialists

Dwi Budiyanto Darmadji
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 259%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 272
Прибыльных трейдов:
594 (46.69%)
Убыточных трейдов:
678 (53.30%)
Лучший трейд:
5 953.96 USD
Худший трейд:
-9 502.00 USD
Общая прибыль:
336 087.11 USD (1 835 943 pips)
Общий убыток:
-232 082.16 USD (1 320 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (39 118.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
39 118.10 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
94.11%
Макс. загрузка депозита:
12.05%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
879 (69.10%)
Коротких трейдов:
393 (30.90%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
81.76 USD
Средняя прибыль:
565.80 USD
Средний убыток:
-342.30 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-9 467.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 101.41 USD (15)
Прирост в месяц:
20.10%
Годовой прогноз:
243.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 027.70 USD
Максимальная:
33 590.80 USD (25.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.66% (33 590.80 USD)
По эквити:
20.31% (19 757.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1247
NQ100.R 9
CHFJPY 9
GBPJPY 4
USDCHF 1
USDJPY 1
SP500.R 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 106K
NQ100.R 752
CHFJPY -1.8K
GBPJPY -783
USDCHF -61
USDJPY 245
SP500.R -318
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 523K
NQ100.R 7K
CHFJPY -6.9K
GBPJPY -3.6K
USDCHF -148
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 953.96 USD
Худший трейд: -9 502 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +39 118.10 USD
Макс. убыток в серии: -9 467.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SVSFX-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
еще 284...
for those want to trade gold please join. 
Нет отзывов
2025.12.09 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.52% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 04:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Specialists
30 USD в месяц
259%
0
0
USD
145K
USD
31
0%
1 272
46%
94%
1.44
81.76
USD
26%
1:50
