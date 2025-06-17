SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Specialists
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialists

Dwi Budiyanto Darmadji
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
462
Bénéfice trades:
203 (43.93%)
Perte trades:
259 (56.06%)
Meilleure transaction:
2 795.35 USD
Pire transaction:
-1 247.77 USD
Bénéfice brut:
78 948.53 USD (505 304 pips)
Perte brute:
-68 708.17 USD (449 602 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (5 412.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 335.51 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
93.11%
Charge de dépôt maximale:
11.95%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
277 (59.96%)
Courts trades:
185 (40.04%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
22.17 USD
Bénéfice moyen:
388.91 USD
Perte moyenne:
-265.28 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-7 401.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 401.31 USD (22)
Croissance mensuelle:
47.26%
Prévision annuelle:
573.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 027.70 USD
Maximal:
9 027.70 USD (22.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.55% (9 027.70 USD)
Par fonds propres:
17.55% (7 555.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 452
CHFJPY 5
NQ100.R 4
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
CHFJPY -634
NQ100.R 198
USDCHF -61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 59K
CHFJPY -4K
NQ100.R 1.4K
USDCHF -148
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 795.35 USD
Pire transaction: -1 248 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +5 412.58 USD
Perte consécutive maximale: -7 401.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
GO4X-Live
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Youtradefx-Demo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
FinFX-Managed Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
258 plus...
for those want to trade gold please join. 
Aucun avis
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 19:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 04:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
