Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Tusar-Main 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 CFHMarkets-Real 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 CryptoRocket-Real3 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 6 GO4X-Live 0.00 × 2 SVSFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 1 Youtradefx-Demo 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 FinFX-Managed Live 0.00 × 1 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 LQDMarketsUK-Live 2 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 XM.COM-Real 6 0.00 × 1 258 plus...