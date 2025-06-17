- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 282
Negociações com lucro:
596 (46.48%)
Negociações com perda:
686 (53.51%)
Melhor negociação:
5 953.96 USD
Pior negociação:
-9 502.00 USD
Lucro bruto:
337 503.60 USD (1 841 846 pips)
Perda bruta:
-235 723.91 USD (1 372 779 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (39 118.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39 118.10 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
94.11%
Depósito máximo carregado:
12.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
3.03
Negociações longas:
882 (68.80%)
Negociações curtas:
400 (31.20%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
79.39 USD
Lucro médio:
566.28 USD
Perda média:
-343.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-9 467.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 101.41 USD (15)
Crescimento mensal:
18.00%
Previsão anual:
218.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 027.70 USD
Máximo:
33 590.80 USD (25.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.66% (33 590.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.31% (19 757.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1253
|NQ100.R
|12
|CHFJPY
|9
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|106K
|NQ100.R
|-1.5K
|CHFJPY
|-1.8K
|GBPJPY
|-783
|USDCHF
|-61
|USDJPY
|245
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|523K
|NQ100.R
|-39K
|CHFJPY
|-6.9K
|GBPJPY
|-3.6K
|USDCHF
|-148
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 953.96 USD
Pior negociação: -9 502 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +39 118.10 USD
Máxima perda consecutiva: -9 467.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
for those want to trade gold please join.
Sem comentários
