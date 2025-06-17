- 成長
トレード:
1 282
利益トレード:
596 (46.48%)
損失トレード:
686 (53.51%)
ベストトレード:
5 953.96 USD
最悪のトレード:
-9 502.00 USD
総利益:
337 503.60 USD (1 841 846 pips)
総損失:
-235 723.91 USD (1 372 779 pips)
最大連続の勝ち:
17 (39 118.10 USD)
最大連続利益:
39 118.10 USD (17)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
94.11%
最大入金額:
12.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
3.03
長いトレード:
882 (68.80%)
短いトレード:
400 (31.20%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
79.39 USD
平均利益:
566.28 USD
平均損失:
-343.62 USD
最大連続の負け:
25 (-9 467.79 USD)
最大連続損失:
-10 101.41 USD (15)
月間成長:
18.00%
年間予想:
218.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 027.70 USD
最大の:
33 590.80 USD (25.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.66% (33 590.80 USD)
エクイティによる:
20.31% (19 757.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1253
|NQ100.R
|12
|CHFJPY
|9
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|106K
|NQ100.R
|-1.5K
|CHFJPY
|-1.8K
|GBPJPY
|-783
|USDCHF
|-61
|USDJPY
|245
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|523K
|NQ100.R
|-39K
|CHFJPY
|-6.9K
|GBPJPY
|-3.6K
|USDCHF
|-148
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 953.96 USD
最悪のトレード: -9 502 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +39 118.10 USD
最大連続損失: -9 467.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
for those want to trade gold please join.
レビューなし
