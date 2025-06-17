시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Specialists
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialists

Dwi Budiyanto Darmadji
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 246%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 359
이익 거래:
632 (46.50%)
손실 거래:
727 (53.50%)
최고의 거래:
5 953.96 USD
최악의 거래:
-9 502.00 USD
총 수익:
359 468.24 USD (1 954 215 pips)
총 손실:
-260 650.97 USD (1 505 733 pips)
연속 최대 이익:
17 (39 118.10 USD)
연속 최대 이익:
39 118.10 USD (17)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
94.11%
최대 입금량:
12.05%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.94
롱(주식매수):
935 (68.80%)
숏(주식차입매도):
424 (31.20%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
72.71 USD
평균 이익:
568.78 USD
평균 손실:
-358.53 USD
연속 최대 손실:
25 (-9 467.79 USD)
연속 최대 손실:
-10 620.36 USD (14)
월별 성장률:
38.61%
연간 예측:
468.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 027.70 USD
최대한의:
33 590.80 USD (25.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.66% (33 590.80 USD)
자본금별:
20.31% (19 757.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1322
NQ100.R 13
CHFJPY 12
GBPJPY 6
USDCHF 1
USDJPY 1
SP500.R 1
GBPUSD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 103K
NQ100.R -1.7K
CHFJPY -1.3K
GBPJPY -737
USDCHF -61
USDJPY 245
SP500.R -318
GBPUSD -4
CADJPY -74
EURJPY 156
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 504K
NQ100.R -43K
CHFJPY -5.6K
GBPJPY -3.1K
USDCHF -148
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
GBPUSD 50
CADJPY -305
EURJPY 903
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 953.96 USD
최악의 거래: -9 502 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +39 118.10 USD
연속 최대 손실: -9 467.79 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AM-UK-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
302 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
for those want to trade gold please join. 
리뷰 없음
2025.12.09 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.52% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 04:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gold Specialists
월별 30 USD
246%
0
0
USD
139K
USD
32
0%
1 359
46%
94%
1.37
72.71
USD
26%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.