Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 051
Kârla kapanan işlemler:
610 (58.03%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (41.96%)
En iyi işlem:
576.52 USD
En kötü işlem:
-4 742.82 USD
Brüt kâr:
28 626.01 USD (3 192 929 pips)
Brüt zarar:
-29 586.90 USD (388 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (852.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 022.53 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
17.37%
Maks. mevduat yükü:
21.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
495 (47.10%)
Satış işlemleri:
556 (52.90%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.91 USD
Ortalama kâr:
46.93 USD
Ortalama zarar:
-67.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-692.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 520.67 USD (3)
Aylık büyüme:
-10.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 711.48 USD
Maksimum:
11 335.98 USD (106.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.68% (11 320.26 USD)
Varlığa göre:
28.16% (2 815.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 188
USDCAD 77
EURCHF 40
USDCHF 26
EURAUD 24
EURUSD 18
AUDCAD 18
GBPCAD 14
CADCHF 13
AUDUSD 12
AUDCHF 10
EURGBP 10
NZDUSD 9
NZDCHF 8
CHFJPY 8
NZDCAD 7
EURJPY 7
GBPCHF 7
EURCAD 6
AUDNZD 6
CADJPY 6
NZDJPY 6
EURNZD 5
USDJPY 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 820
GBPUSD -4.1K
USDCAD 485
EURCHF 593
USDCHF 259
EURAUD -543
EURUSD 199
AUDCAD 85
GBPCAD 977
CADCHF 263
AUDUSD 72
AUDCHF 76
EURGBP 61
NZDUSD 168
NZDCHF -150
CHFJPY 65
NZDCAD 63
EURJPY 213
GBPCHF 10
EURCAD 243
AUDNZD -130
CADJPY 18
NZDJPY 29
EURNZD 27
USDJPY 416
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 3.9K
USDCAD 1.1K
EURCHF 726
USDCHF 585
EURAUD -1.6K
EURUSD 376
AUDCAD 562
GBPCAD 1.7K
CADCHF 379
AUDUSD 307
AUDCHF 173
EURGBP 17
NZDUSD 218
NZDCHF -517
CHFJPY 626
NZDCAD 154
EURJPY 1.7K
GBPCHF 210
EURCAD 478
AUDNZD 5
CADJPY 26
NZDJPY 280
EURNZD -622
USDJPY 1.4K
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +576.52 USD
En kötü işlem: -4 743 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +852.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -692.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16062
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 393
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.14 × 637
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
85 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
