İşlemler:
1 051
Kârla kapanan işlemler:
610 (58.03%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (41.96%)
En iyi işlem:
576.52 USD
En kötü işlem:
-4 742.82 USD
Brüt kâr:
28 626.01 USD (3 192 929 pips)
Brüt zarar:
-29 586.90 USD (388 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (852.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 022.53 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
17.37%
Maks. mevduat yükü:
21.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
495 (47.10%)
Satış işlemleri:
556 (52.90%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.91 USD
Ortalama kâr:
46.93 USD
Ortalama zarar:
-67.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-692.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 520.67 USD (3)
Aylık büyüme:
-10.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 711.48 USD
Maksimum:
11 335.98 USD (106.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.68% (11 320.26 USD)
Varlığa göre:
28.16% (2 815.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|492
|GBPUSD
|188
|USDCAD
|77
|EURCHF
|40
|USDCHF
|26
|EURAUD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|18
|GBPCAD
|14
|CADCHF
|13
|AUDUSD
|12
|AUDCHF
|10
|EURGBP
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|8
|CHFJPY
|8
|NZDCAD
|7
|EURJPY
|7
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|6
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|6
|EURNZD
|5
|USDJPY
|5
|AUDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|820
|GBPUSD
|-4.1K
|USDCAD
|485
|EURCHF
|593
|USDCHF
|259
|EURAUD
|-543
|EURUSD
|199
|AUDCAD
|85
|GBPCAD
|977
|CADCHF
|263
|AUDUSD
|72
|AUDCHF
|76
|EURGBP
|61
|NZDUSD
|168
|NZDCHF
|-150
|CHFJPY
|65
|NZDCAD
|63
|EURJPY
|213
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|243
|AUDNZD
|-130
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|29
|EURNZD
|27
|USDJPY
|416
|AUDJPY
|-1.2K
|GBPNZD
|6
|GBPAUD
|-23
|GBPJPY
|30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|3.9K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|726
|USDCHF
|585
|EURAUD
|-1.6K
|EURUSD
|376
|AUDCAD
|562
|GBPCAD
|1.7K
|CADCHF
|379
|AUDUSD
|307
|AUDCHF
|173
|EURGBP
|17
|NZDUSD
|218
|NZDCHF
|-517
|CHFJPY
|626
|NZDCAD
|154
|EURJPY
|1.7K
|GBPCHF
|210
|EURCAD
|478
|AUDNZD
|5
|CADJPY
|26
|NZDJPY
|280
|EURNZD
|-622
|USDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|-590
|GBPNZD
|48
|GBPAUD
|-3
|GBPJPY
|210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +576.52 USD
En kötü işlem: -4 743 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +852.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -692.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
itexsys-Platform
|1.00 × 24
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16062
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
OxSecurities-Live
|1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 393
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
FusionMarkets-Live
|2.14 × 637
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
55%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
32
94%
1 051
58%
17%
0.96
-0.91
USD
USD
34%
1:500