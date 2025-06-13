- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 051
Profit Trade:
610 (58.03%)
Loss Trade:
441 (41.96%)
Best Trade:
576.52 USD
Worst Trade:
-4 742.82 USD
Profitto lordo:
28 626.01 USD (3 192 929 pips)
Perdita lorda:
-29 586.90 USD (388 065 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (852.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 022.53 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
17.37%
Massimo carico di deposito:
21.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
495 (47.10%)
Short Trade:
556 (52.90%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
46.93 USD
Perdita media:
-67.09 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-692.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 520.67 USD (3)
Crescita mensile:
-10.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 711.48 USD
Massimale:
11 335.98 USD (106.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.68% (11 320.26 USD)
Per equità:
28.16% (2 815.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|492
|GBPUSD
|188
|USDCAD
|77
|EURCHF
|40
|USDCHF
|26
|EURAUD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|18
|GBPCAD
|14
|CADCHF
|13
|AUDUSD
|12
|AUDCHF
|10
|EURGBP
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|8
|CHFJPY
|8
|NZDCAD
|7
|EURJPY
|7
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|6
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|6
|EURNZD
|5
|USDJPY
|5
|AUDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|820
|GBPUSD
|-4.1K
|USDCAD
|485
|EURCHF
|593
|USDCHF
|259
|EURAUD
|-543
|EURUSD
|199
|AUDCAD
|85
|GBPCAD
|977
|CADCHF
|263
|AUDUSD
|72
|AUDCHF
|76
|EURGBP
|61
|NZDUSD
|168
|NZDCHF
|-150
|CHFJPY
|65
|NZDCAD
|63
|EURJPY
|213
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|243
|AUDNZD
|-130
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|29
|EURNZD
|27
|USDJPY
|416
|AUDJPY
|-1.2K
|GBPNZD
|6
|GBPAUD
|-23
|GBPJPY
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|3.9K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|726
|USDCHF
|585
|EURAUD
|-1.6K
|EURUSD
|376
|AUDCAD
|562
|GBPCAD
|1.7K
|CADCHF
|379
|AUDUSD
|307
|AUDCHF
|173
|EURGBP
|17
|NZDUSD
|218
|NZDCHF
|-517
|CHFJPY
|626
|NZDCAD
|154
|EURJPY
|1.7K
|GBPCHF
|210
|EURCAD
|478
|AUDNZD
|5
|CADJPY
|26
|NZDJPY
|280
|EURNZD
|-622
|USDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|-590
|GBPNZD
|48
|GBPAUD
|-3
|GBPJPY
|210
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +576.52 USD
Worst Trade: -4 743 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +852.21 USD
Massima perdita consecutiva: -692.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16062
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 393
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.14 × 637
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
85 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
55%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
32
94%
1 051
58%
17%
0.96
-0.91
USD
USD
34%
1:500