Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 55%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 051
Profit Trade:
610 (58.03%)
Loss Trade:
441 (41.96%)
Best Trade:
576.52 USD
Worst Trade:
-4 742.82 USD
Profitto lordo:
28 626.01 USD (3 192 929 pips)
Perdita lorda:
-29 586.90 USD (388 065 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (852.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 022.53 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
17.37%
Massimo carico di deposito:
21.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
495 (47.10%)
Short Trade:
556 (52.90%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
46.93 USD
Perdita media:
-67.09 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-692.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 520.67 USD (3)
Crescita mensile:
-10.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 711.48 USD
Massimale:
11 335.98 USD (106.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.68% (11 320.26 USD)
Per equità:
28.16% (2 815.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 188
USDCAD 77
EURCHF 40
USDCHF 26
EURAUD 24
EURUSD 18
AUDCAD 18
GBPCAD 14
CADCHF 13
AUDUSD 12
AUDCHF 10
EURGBP 10
NZDUSD 9
NZDCHF 8
CHFJPY 8
NZDCAD 7
EURJPY 7
GBPCHF 7
EURCAD 6
AUDNZD 6
CADJPY 6
NZDJPY 6
EURNZD 5
USDJPY 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 820
GBPUSD -4.1K
USDCAD 485
EURCHF 593
USDCHF 259
EURAUD -543
EURUSD 199
AUDCAD 85
GBPCAD 977
CADCHF 263
AUDUSD 72
AUDCHF 76
EURGBP 61
NZDUSD 168
NZDCHF -150
CHFJPY 65
NZDCAD 63
EURJPY 213
GBPCHF 10
EURCAD 243
AUDNZD -130
CADJPY 18
NZDJPY 29
EURNZD 27
USDJPY 416
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 3.9K
USDCAD 1.1K
EURCHF 726
USDCHF 585
EURAUD -1.6K
EURUSD 376
AUDCAD 562
GBPCAD 1.7K
CADCHF 379
AUDUSD 307
AUDCHF 173
EURGBP 17
NZDUSD 218
NZDCHF -517
CHFJPY 626
NZDCAD 154
EURJPY 1.7K
GBPCHF 210
EURCAD 478
AUDNZD 5
CADJPY 26
NZDJPY 280
EURNZD -622
USDJPY 1.4K
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +576.52 USD
Worst Trade: -4 743 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +852.21 USD
Massima perdita consecutiva: -692.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16062
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 393
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.14 × 637
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
85 più
Non ci sono recensioni
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A11562982
999USD al mese
55%
0
0
USD
31K
USD
32
94%
1 051
58%
17%
0.96
-0.91
USD
34%
1:500
