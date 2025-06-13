- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 106
Прибыльных трейдов:
655 (59.22%)
Убыточных трейдов:
451 (40.78%)
Лучший трейд:
931.20 USD
Худший трейд:
-4 742.82 USD
Общая прибыль:
34 578.57 USD (3 194 749 pips)
Общий убыток:
-37 317.44 USD (390 769 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (852.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 041.88 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
16.36%
Макс. загрузка депозита:
21.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
520 (47.02%)
Коротких трейдов:
586 (52.98%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-2.48 USD
Средняя прибыль:
52.79 USD
Средний убыток:
-82.74 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-692.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 520.67 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.96%
Годовой прогноз:
-49.29%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 711.48 USD
Максимальная:
11 335.98 USD (106.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.68% (11 320.26 USD)
По эквити:
28.16% (2 815.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|492
|GBPUSD
|206
|USDCAD
|86
|EURCHF
|41
|USDCHF
|35
|EURAUD
|24
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|19
|GBPCAD
|17
|CADCHF
|13
|AUDUSD
|12
|NZDJPY
|12
|EURGBP
|11
|AUDCHF
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|8
|NZDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|7
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|6
|USDJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURNZD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|820
|GBPUSD
|-21
|USDCAD
|630
|EURCHF
|-185
|USDCHF
|-5.6K
|EURAUD
|-543
|EURUSD
|279
|AUDCAD
|142
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|263
|AUDUSD
|72
|NZDJPY
|150
|EURGBP
|208
|AUDCHF
|76
|NZDUSD
|168
|NZDCAD
|111
|NZDCHF
|-150
|AUDNZD
|-82
|CHFJPY
|65
|EURJPY
|213
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|243
|USDJPY
|495
|CADJPY
|18
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|-1.2K
|GBPNZD
|6
|GBPAUD
|-23
|GBPJPY
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|4.3K
|USDCAD
|1.5K
|EURCHF
|468
|USDCHF
|-1.7K
|EURAUD
|-1.6K
|EURUSD
|442
|AUDCAD
|586
|GBPCAD
|1.8K
|CADCHF
|379
|AUDUSD
|307
|NZDJPY
|694
|EURGBP
|52
|AUDCHF
|173
|NZDUSD
|218
|NZDCAD
|178
|NZDCHF
|-517
|AUDNZD
|69
|CHFJPY
|626
|EURJPY
|1.7K
|GBPCHF
|210
|EURCAD
|478
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|26
|EURNZD
|-622
|AUDJPY
|-590
|GBPNZD
|48
|GBPAUD
|-3
|GBPJPY
|210
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +931.20 USD
Худший трейд: -4 743 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +852.21 USD
Макс. убыток в серии: -692.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16066
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 414
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
еще 88...
Нет отзывов