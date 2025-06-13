СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A11562982
Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:1000
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 106
Прибыльных трейдов:
655 (59.22%)
Убыточных трейдов:
451 (40.78%)
Лучший трейд:
931.20 USD
Худший трейд:
-4 742.82 USD
Общая прибыль:
34 578.57 USD (3 194 749 pips)
Общий убыток:
-37 317.44 USD (390 769 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (852.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 041.88 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
16.36%
Макс. загрузка депозита:
21.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
520 (47.02%)
Коротких трейдов:
586 (52.98%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-2.48 USD
Средняя прибыль:
52.79 USD
Средний убыток:
-82.74 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-692.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 520.67 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.96%
Годовой прогноз:
-49.29%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 711.48 USD
Максимальная:
11 335.98 USD (106.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.68% (11 320.26 USD)
По эквити:
28.16% (2 815.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 206
USDCAD 86
EURCHF 41
USDCHF 35
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDCAD 19
GBPCAD 17
CADCHF 13
AUDUSD 12
NZDJPY 12
EURGBP 11
AUDCHF 10
NZDUSD 9
NZDCAD 8
NZDCHF 8
AUDNZD 8
CHFJPY 8
EURJPY 7
GBPCHF 7
EURCAD 6
USDJPY 6
CADJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 820
GBPUSD -21
USDCAD 630
EURCHF -185
USDCHF -5.6K
EURAUD -543
EURUSD 279
AUDCAD 142
GBPCAD 1.1K
CADCHF 263
AUDUSD 72
NZDJPY 150
EURGBP 208
AUDCHF 76
NZDUSD 168
NZDCAD 111
NZDCHF -150
AUDNZD -82
CHFJPY 65
EURJPY 213
GBPCHF 10
EURCAD 243
USDJPY 495
CADJPY 18
EURNZD 27
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 1.5K
EURCHF 468
USDCHF -1.7K
EURAUD -1.6K
EURUSD 442
AUDCAD 586
GBPCAD 1.8K
CADCHF 379
AUDUSD 307
NZDJPY 694
EURGBP 52
AUDCHF 173
NZDUSD 218
NZDCAD 178
NZDCHF -517
AUDNZD 69
CHFJPY 626
EURJPY 1.7K
GBPCHF 210
EURCAD 478
USDJPY 1.5K
CADJPY 26
EURNZD -622
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +931.20 USD
Худший трейд: -4 743 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +852.21 USD
Макс. убыток в серии: -692.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 414
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
еще 88...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика


Нет отзывов
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика