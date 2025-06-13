SinaisSeções
Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 48%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 118
Negociações com lucro:
664 (59.39%)
Negociações com perda:
454 (40.61%)
Melhor negociação:
931.20 USD
Pior negociação:
-4 742.82 USD
Lucro bruto:
34 629.52 USD (3 195 071 pips)
Perda bruta:
-37 337.29 USD (390 769 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (852.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 041.88 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
15.14%
Depósito máximo carregado:
21.77%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
521 (46.60%)
Negociações curtas:
597 (53.40%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-2.42 USD
Lucro médio:
52.15 USD
Perda média:
-82.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-692.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 520.67 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.44%
Previsão anual:
-90.32%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 711.48 USD
Máximo:
11 335.98 USD (106.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.68% (11 320.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.16% (2 815.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 207
USDCAD 86
EURCHF 42
USDCHF 37
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDCAD 19
GBPCAD 17
CADCHF 14
AUDUSD 12
NZDJPY 12
AUDCHF 11
EURGBP 11
NZDCHF 10
NZDUSD 9
GBPCHF 9
NZDCAD 8
USDJPY 8
AUDNZD 8
CHFJPY 8
EURJPY 7
EURCAD 6
CADJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 820
GBPUSD 3
USDCAD 630
EURCHF -184
USDCHF -5.6K
EURAUD -543
EURUSD 279
AUDCAD 142
GBPCAD 1.1K
CADCHF 258
AUDUSD 72
NZDJPY 150
AUDCHF 75
EURGBP 208
NZDCHF -156
NZDUSD 168
GBPCHF 15
NZDCAD 111
USDJPY 505
AUDNZD -82
CHFJPY 65
EURJPY 213
EURCAD 243
CADJPY 18
EURNZD 27
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 4.4K
USDCAD 1.5K
EURCHF 485
USDCHF -1.7K
EURAUD -1.6K
EURUSD 442
AUDCAD 586
GBPCAD 1.8K
CADCHF 382
AUDUSD 307
NZDJPY 694
AUDCHF 183
EURGBP 52
NZDCHF -510
NZDUSD 218
GBPCHF 270
NZDCAD 178
USDJPY 1.7K
AUDNZD 69
CHFJPY 626
EURJPY 1.7K
EURCAD 478
CADJPY 26
EURNZD -622
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +931.20 USD
Pior negociação: -4 743 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +852.21 USD
Máxima perda consecutiva: -692.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16072
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
88 mais ...
Sem comentários
2026.01.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 00:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
A11562982
30 USD por mês
48%
0
0
USD
1.8K
USD
38
94%
1 118
59%
15%
0.92
-2.42
USD
34%
1:500
