- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 118
Negociações com lucro:
664 (59.39%)
Negociações com perda:
454 (40.61%)
Melhor negociação:
931.20 USD
Pior negociação:
-4 742.82 USD
Lucro bruto:
34 629.52 USD (3 195 071 pips)
Perda bruta:
-37 337.29 USD (390 769 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (852.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 041.88 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
15.14%
Depósito máximo carregado:
21.77%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
521 (46.60%)
Negociações curtas:
597 (53.40%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-2.42 USD
Lucro médio:
52.15 USD
Perda média:
-82.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-692.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 520.67 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.44%
Previsão anual:
-90.32%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 711.48 USD
Máximo:
11 335.98 USD (106.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.68% (11 320.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.16% (2 815.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|492
|GBPUSD
|207
|USDCAD
|86
|EURCHF
|42
|USDCHF
|37
|EURAUD
|24
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|19
|GBPCAD
|17
|CADCHF
|14
|AUDUSD
|12
|NZDJPY
|12
|AUDCHF
|11
|EURGBP
|11
|NZDCHF
|10
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|9
|NZDCAD
|8
|USDJPY
|8
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|7
|EURCAD
|6
|CADJPY
|6
|EURNZD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|820
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|630
|EURCHF
|-184
|USDCHF
|-5.6K
|EURAUD
|-543
|EURUSD
|279
|AUDCAD
|142
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|258
|AUDUSD
|72
|NZDJPY
|150
|AUDCHF
|75
|EURGBP
|208
|NZDCHF
|-156
|NZDUSD
|168
|GBPCHF
|15
|NZDCAD
|111
|USDJPY
|505
|AUDNZD
|-82
|CHFJPY
|65
|EURJPY
|213
|EURCAD
|243
|CADJPY
|18
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|-1.2K
|GBPNZD
|6
|GBPAUD
|-23
|GBPJPY
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|4.4K
|USDCAD
|1.5K
|EURCHF
|485
|USDCHF
|-1.7K
|EURAUD
|-1.6K
|EURUSD
|442
|AUDCAD
|586
|GBPCAD
|1.8K
|CADCHF
|382
|AUDUSD
|307
|NZDJPY
|694
|AUDCHF
|183
|EURGBP
|52
|NZDCHF
|-510
|NZDUSD
|218
|GBPCHF
|270
|NZDCAD
|178
|USDJPY
|1.7K
|AUDNZD
|69
|CHFJPY
|626
|EURJPY
|1.7K
|EURCAD
|478
|CADJPY
|26
|EURNZD
|-622
|AUDJPY
|-590
|GBPNZD
|48
|GBPAUD
|-3
|GBPJPY
|210
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +931.20 USD
Pior negociação: -4 743 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +852.21 USD
Máxima perda consecutiva: -692.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16072
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 424
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
88 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
38
94%
1 118
59%
15%
0.92
-2.42
USD
USD
34%
1:500