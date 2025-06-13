SignalsSections
Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 reviews
Reliability
36 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 106
Profit Trades:
655 (59.22%)
Loss Trades:
451 (40.78%)
Best trade:
931.20 USD
Worst trade:
-4 742.82 USD
Gross Profit:
34 578.57 USD (3 194 749 pips)
Gross Loss:
-37 317.44 USD (390 769 pips)
Maximum consecutive wins:
38 (852.21 USD)
Maximal consecutive profit:
5 041.88 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
16.36%
Max deposit load:
21.77%
Latest trade:
6 hours ago
Trades per week:
25
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
-0.24
Long Trades:
520 (47.02%)
Short Trades:
586 (52.98%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-2.48 USD
Average Profit:
52.79 USD
Average Loss:
-82.74 USD
Maximum consecutive losses:
26 (-692.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-10 520.67 USD (3)
Monthly growth:
-3.96%
Annual Forecast:
-49.29%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
5 711.48 USD
Maximal:
11 335.98 USD (106.04%)
Relative drawdown:
By Balance:
33.68% (11 320.26 USD)
By Equity:
28.16% (2 815.87 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 206
USDCAD 86
EURCHF 41
USDCHF 35
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDCAD 19
GBPCAD 17
CADCHF 13
AUDUSD 12
NZDJPY 12
EURGBP 11
AUDCHF 10
NZDUSD 9
NZDCAD 8
NZDCHF 8
AUDNZD 8
CHFJPY 8
EURJPY 7
GBPCHF 7
EURCAD 6
USDJPY 6
CADJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 820
GBPUSD -21
USDCAD 630
EURCHF -185
USDCHF -5.6K
EURAUD -543
EURUSD 279
AUDCAD 142
GBPCAD 1.1K
CADCHF 263
AUDUSD 72
NZDJPY 150
EURGBP 208
AUDCHF 76
NZDUSD 168
NZDCAD 111
NZDCHF -150
AUDNZD -82
CHFJPY 65
EURJPY 213
GBPCHF 10
EURCAD 243
USDJPY 495
CADJPY 18
EURNZD 27
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 1.5K
EURCHF 468
USDCHF -1.7K
EURAUD -1.6K
EURUSD 442
AUDCAD 586
GBPCAD 1.8K
CADCHF 379
AUDUSD 307
NZDJPY 694
EURGBP 52
AUDCHF 173
NZDUSD 218
NZDCAD 178
NZDCHF -517
AUDNZD 69
CHFJPY 626
EURJPY 1.7K
GBPCHF 210
EURCAD 478
USDJPY 1.5K
CADJPY 26
EURNZD -622
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +931.20 USD
Worst trade: -4 743 USD
Maximum consecutive wins: 26
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +852.21 USD
Maximal consecutive loss: -692.37 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 414
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 more...
No reviews
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
A11562982
30 USD per month
46%
0
0
USD
3.7K
USD
36
94%
1 106
59%
16%
0.92
-2.48
USD
34%
1:500
