Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 48%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 118
이익 거래:
664 (59.39%)
손실 거래:
454 (40.61%)
최고의 거래:
931.20 USD
최악의 거래:
-4 742.82 USD
총 수익:
34 629.52 USD (3 195 071 pips)
총 손실:
-37 337.29 USD (390 769 pips)
연속 최대 이익:
38 (852.21 USD)
연속 최대 이익:
5 041.88 USD (26)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
15.14%
최대 입금량:
21.77%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.24
롱(주식매수):
521 (46.60%)
숏(주식차입매도):
597 (53.40%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-2.42 USD
평균 이익:
52.15 USD
평균 손실:
-82.24 USD
연속 최대 손실:
26 (-692.37 USD)
연속 최대 손실:
-10 520.67 USD (3)
월별 성장률:
-7.44%
연간 예측:
-90.32%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 711.48 USD
최대한의:
11 335.98 USD (106.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.68% (11 320.26 USD)
자본금별:
28.16% (2 815.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 207
USDCAD 86
EURCHF 42
USDCHF 37
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDCAD 19
GBPCAD 17
CADCHF 14
AUDUSD 12
NZDJPY 12
AUDCHF 11
EURGBP 11
NZDCHF 10
NZDUSD 9
GBPCHF 9
NZDCAD 8
USDJPY 8
AUDNZD 8
CHFJPY 8
EURJPY 7
EURCAD 6
CADJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 820
GBPUSD 3
USDCAD 630
EURCHF -184
USDCHF -5.6K
EURAUD -543
EURUSD 279
AUDCAD 142
GBPCAD 1.1K
CADCHF 258
AUDUSD 72
NZDJPY 150
AUDCHF 75
EURGBP 208
NZDCHF -156
NZDUSD 168
GBPCHF 15
NZDCAD 111
USDJPY 505
AUDNZD -82
CHFJPY 65
EURJPY 213
EURCAD 243
CADJPY 18
EURNZD 27
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 4.4K
USDCAD 1.5K
EURCHF 485
USDCHF -1.7K
EURAUD -1.6K
EURUSD 442
AUDCAD 586
GBPCAD 1.8K
CADCHF 382
AUDUSD 307
NZDJPY 694
AUDCHF 183
EURGBP 52
NZDCHF -510
NZDUSD 218
GBPCHF 270
NZDCAD 178
USDJPY 1.7K
AUDNZD 69
CHFJPY 626
EURJPY 1.7K
EURCAD 478
CADJPY 26
EURNZD -622
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +931.20 USD
최악의 거래: -4 743 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +852.21 USD
연속 최대 손실: -692.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 16077
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
88 더...
리뷰 없음
2026.01.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 00:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
