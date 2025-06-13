シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / A11562982
Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 118
利益トレード:
664 (59.39%)
損失トレード:
454 (40.61%)
ベストトレード:
931.20 USD
最悪のトレード:
-4 742.82 USD
総利益:
34 629.52 USD (3 195 071 pips)
総損失:
-37 337.29 USD (390 769 pips)
最大連続の勝ち:
38 (852.21 USD)
最大連続利益:
5 041.88 USD (26)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
15.14%
最大入金額:
21.77%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
521 (46.60%)
短いトレード:
597 (53.40%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-2.42 USD
平均利益:
52.15 USD
平均損失:
-82.24 USD
最大連続の負け:
26 (-692.37 USD)
最大連続損失:
-10 520.67 USD (3)
月間成長:
-7.44%
年間予想:
-90.32%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 711.48 USD
最大の:
11 335.98 USD (106.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.68% (11 320.26 USD)
エクイティによる:
28.16% (2 815.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 207
USDCAD 86
EURCHF 42
USDCHF 37
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDCAD 19
GBPCAD 17
CADCHF 14
AUDUSD 12
NZDJPY 12
AUDCHF 11
EURGBP 11
NZDCHF 10
NZDUSD 9
GBPCHF 9
NZDCAD 8
USDJPY 8
AUDNZD 8
CHFJPY 8
EURJPY 7
EURCAD 6
CADJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 820
GBPUSD 3
USDCAD 630
EURCHF -184
USDCHF -5.6K
EURAUD -543
EURUSD 279
AUDCAD 142
GBPCAD 1.1K
CADCHF 258
AUDUSD 72
NZDJPY 150
AUDCHF 75
EURGBP 208
NZDCHF -156
NZDUSD 168
GBPCHF 15
NZDCAD 111
USDJPY 505
AUDNZD -82
CHFJPY 65
EURJPY 213
EURCAD 243
CADJPY 18
EURNZD 27
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 4.4K
USDCAD 1.5K
EURCHF 485
USDCHF -1.7K
EURAUD -1.6K
EURUSD 442
AUDCAD 586
GBPCAD 1.8K
CADCHF 382
AUDUSD 307
NZDJPY 694
AUDCHF 183
EURGBP 52
NZDCHF -510
NZDUSD 218
GBPCHF 270
NZDCAD 178
USDJPY 1.7K
AUDNZD 69
CHFJPY 626
EURJPY 1.7K
EURCAD 478
CADJPY 26
EURNZD -622
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +931.20 USD
最悪のトレード: -4 743 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +852.21 USD
最大連続損失: -692.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16072
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
88 より多く...
レビューなし
2026.01.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 00:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
