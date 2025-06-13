SignaleKategorien
Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 118
Gewinntrades:
664 (59.39%)
Verlusttrades:
454 (40.61%)
Bester Trade:
931.20 USD
Schlechtester Trade:
-4 742.82 USD
Bruttoprofit:
34 629.52 USD (3 195 071 pips)
Bruttoverlust:
-37 337.29 USD (390 769 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (852.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 041.88 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
15.14%
Max deposit load:
21.77%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
521 (46.60%)
Short-Positionen:
597 (53.40%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-692.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 520.67 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-7.44%
Jahresprognose:
-90.32%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 711.48 USD
Maximaler:
11 335.98 USD (106.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.68% (11 320.26 USD)
Kapital:
28.16% (2 815.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 207
USDCAD 86
EURCHF 42
USDCHF 37
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDCAD 19
GBPCAD 17
CADCHF 14
AUDUSD 12
NZDJPY 12
AUDCHF 11
EURGBP 11
NZDCHF 10
NZDUSD 9
GBPCHF 9
NZDCAD 8
USDJPY 8
AUDNZD 8
CHFJPY 8
EURJPY 7
EURCAD 6
CADJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 820
GBPUSD 3
USDCAD 630
EURCHF -184
USDCHF -5.6K
EURAUD -543
EURUSD 279
AUDCAD 142
GBPCAD 1.1K
CADCHF 258
AUDUSD 72
NZDJPY 150
AUDCHF 75
EURGBP 208
NZDCHF -156
NZDUSD 168
GBPCHF 15
NZDCAD 111
USDJPY 505
AUDNZD -82
CHFJPY 65
EURJPY 213
EURCAD 243
CADJPY 18
EURNZD 27
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 4.4K
USDCAD 1.5K
EURCHF 485
USDCHF -1.7K
EURAUD -1.6K
EURUSD 442
AUDCAD 586
GBPCAD 1.8K
CADCHF 382
AUDUSD 307
NZDJPY 694
AUDCHF 183
EURGBP 52
NZDCHF -510
NZDUSD 218
GBPCHF 270
NZDCAD 178
USDJPY 1.7K
AUDNZD 69
CHFJPY 626
EURJPY 1.7K
EURCAD 478
CADJPY 26
EURNZD -622
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +931.20 USD
Schlechtester Trade: -4 743 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +852.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -692.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16072
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
noch 88 ...
Keine Bewertungen
2026.01.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 00:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A11562982
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
1.8K
USD
38
94%
1 118
59%
15%
0.92
-2.42
USD
34%
1:500
