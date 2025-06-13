信号部分
Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 48%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 118
盈利交易:
664 (59.39%)
亏损交易:
454 (40.61%)
最好交易:
931.20 USD
最差交易:
-4 742.82 USD
毛利:
34 629.52 USD (3 195 071 pips)
毛利亏损:
-37 337.29 USD (390 769 pips)
最大连续赢利:
38 (852.21 USD)
最大连续盈利:
5 041.88 USD (26)
夏普比率:
0.01
交易活动:
15.14%
最大入金加载:
21.77%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.24
长期交易:
521 (46.60%)
短期交易:
597 (53.40%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-2.42 USD
平均利润:
52.15 USD
平均损失:
-82.24 USD
最大连续失误:
26 (-692.37 USD)
最大连续亏损:
-10 520.67 USD (3)
每月增长:
-7.44%
年度预测:
-90.32%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
5 711.48 USD
最大值:
11 335.98 USD (106.04%)
相对跌幅:
结余:
33.68% (11 320.26 USD)
净值:
28.16% (2 815.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 207
USDCAD 86
EURCHF 42
USDCHF 37
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDCAD 19
GBPCAD 17
CADCHF 14
AUDUSD 12
NZDJPY 12
AUDCHF 11
EURGBP 11
NZDCHF 10
NZDUSD 9
GBPCHF 9
NZDCAD 8
USDJPY 8
AUDNZD 8
CHFJPY 8
EURJPY 7
EURCAD 6
CADJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 820
GBPUSD 3
USDCAD 630
EURCHF -184
USDCHF -5.6K
EURAUD -543
EURUSD 279
AUDCAD 142
GBPCAD 1.1K
CADCHF 258
AUDUSD 72
NZDJPY 150
AUDCHF 75
EURGBP 208
NZDCHF -156
NZDUSD 168
GBPCHF 15
NZDCAD 111
USDJPY 505
AUDNZD -82
CHFJPY 65
EURJPY 213
EURCAD 243
CADJPY 18
EURNZD 27
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 4.4K
USDCAD 1.5K
EURCHF 485
USDCHF -1.7K
EURAUD -1.6K
EURUSD 442
AUDCAD 586
GBPCAD 1.8K
CADCHF 382
AUDUSD 307
NZDJPY 694
AUDCHF 183
EURGBP 52
NZDCHF -510
NZDUSD 218
GBPCHF 270
NZDCAD 178
USDJPY 1.7K
AUDNZD 69
CHFJPY 626
EURJPY 1.7K
EURCAD 478
CADJPY 26
EURNZD -622
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +931.20 USD
最差交易: -4 743 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +852.21 USD
最大连续亏损: -692.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16072
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
88 更多...
2026.01.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 00:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
