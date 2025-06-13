- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 118
盈利交易:
664 (59.39%)
亏损交易:
454 (40.61%)
最好交易:
931.20 USD
最差交易:
-4 742.82 USD
毛利:
34 629.52 USD (3 195 071 pips)
毛利亏损:
-37 337.29 USD (390 769 pips)
最大连续赢利:
38 (852.21 USD)
最大连续盈利:
5 041.88 USD (26)
夏普比率:
0.01
交易活动:
15.14%
最大入金加载:
21.77%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.24
长期交易:
521 (46.60%)
短期交易:
597 (53.40%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-2.42 USD
平均利润:
52.15 USD
平均损失:
-82.24 USD
最大连续失误:
26 (-692.37 USD)
最大连续亏损:
-10 520.67 USD (3)
每月增长:
-7.44%
年度预测:
-90.32%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
5 711.48 USD
最大值:
11 335.98 USD (106.04%)
相对跌幅:
结余:
33.68% (11 320.26 USD)
净值:
28.16% (2 815.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|492
|GBPUSD
|207
|USDCAD
|86
|EURCHF
|42
|USDCHF
|37
|EURAUD
|24
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|19
|GBPCAD
|17
|CADCHF
|14
|AUDUSD
|12
|NZDJPY
|12
|AUDCHF
|11
|EURGBP
|11
|NZDCHF
|10
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|9
|NZDCAD
|8
|USDJPY
|8
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|7
|EURCAD
|6
|CADJPY
|6
|EURNZD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|820
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|630
|EURCHF
|-184
|USDCHF
|-5.6K
|EURAUD
|-543
|EURUSD
|279
|AUDCAD
|142
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|258
|AUDUSD
|72
|NZDJPY
|150
|AUDCHF
|75
|EURGBP
|208
|NZDCHF
|-156
|NZDUSD
|168
|GBPCHF
|15
|NZDCAD
|111
|USDJPY
|505
|AUDNZD
|-82
|CHFJPY
|65
|EURJPY
|213
|EURCAD
|243
|CADJPY
|18
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|-1.2K
|GBPNZD
|6
|GBPAUD
|-23
|GBPJPY
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|4.4K
|USDCAD
|1.5K
|EURCHF
|485
|USDCHF
|-1.7K
|EURAUD
|-1.6K
|EURUSD
|442
|AUDCAD
|586
|GBPCAD
|1.8K
|CADCHF
|382
|AUDUSD
|307
|NZDJPY
|694
|AUDCHF
|183
|EURGBP
|52
|NZDCHF
|-510
|NZDUSD
|218
|GBPCHF
|270
|NZDCAD
|178
|USDJPY
|1.7K
|AUDNZD
|69
|CHFJPY
|626
|EURJPY
|1.7K
|EURCAD
|478
|CADJPY
|26
|EURNZD
|-622
|AUDJPY
|-590
|GBPNZD
|48
|GBPAUD
|-3
|GBPJPY
|210
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +931.20 USD
最差交易: -4 743 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +852.21 USD
最大连续亏损: -692.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16072
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 424
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
38
94%
1 118
59%
15%
0.92
-2.42
USD
USD
34%
1:500