Nguyen An Nguyen

A11562982

Nguyen An Nguyen
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 051
Bénéfice trades:
610 (58.03%)
Perte trades:
441 (41.96%)
Meilleure transaction:
576.52 USD
Pire transaction:
-4 742.82 USD
Bénéfice brut:
28 626.01 USD (3 192 929 pips)
Perte brute:
-29 586.90 USD (388 065 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (852.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 022.53 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
17.37%
Charge de dépôt maximale:
21.77%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
495 (47.10%)
Courts trades:
556 (52.90%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.91 USD
Bénéfice moyen:
46.93 USD
Perte moyenne:
-67.09 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-692.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 520.67 USD (3)
Croissance mensuelle:
-10.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 711.48 USD
Maximal:
11 335.98 USD (106.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.68% (11 320.26 USD)
Par fonds propres:
28.16% (2 815.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 492
GBPUSD 188
USDCAD 77
EURCHF 40
USDCHF 26
EURAUD 24
EURUSD 18
AUDCAD 18
GBPCAD 14
CADCHF 13
AUDUSD 12
AUDCHF 10
EURGBP 10
NZDUSD 9
NZDCHF 8
CHFJPY 8
NZDCAD 7
EURJPY 7
GBPCHF 7
EURCAD 6
AUDNZD 6
CADJPY 6
NZDJPY 6
EURNZD 5
USDJPY 5
AUDJPY 5
GBPNZD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 820
GBPUSD -4.1K
USDCAD 485
EURCHF 593
USDCHF 259
EURAUD -543
EURUSD 199
AUDCAD 85
GBPCAD 977
CADCHF 263
AUDUSD 72
AUDCHF 76
EURGBP 61
NZDUSD 168
NZDCHF -150
CHFJPY 65
NZDCAD 63
EURJPY 213
GBPCHF 10
EURCAD 243
AUDNZD -130
CADJPY 18
NZDJPY 29
EURNZD 27
USDJPY 416
AUDJPY -1.2K
GBPNZD 6
GBPAUD -23
GBPJPY 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 3.9K
USDCAD 1.1K
EURCHF 726
USDCHF 585
EURAUD -1.6K
EURUSD 376
AUDCAD 562
GBPCAD 1.7K
CADCHF 379
AUDUSD 307
AUDCHF 173
EURGBP 17
NZDUSD 218
NZDCHF -517
CHFJPY 626
NZDCAD 154
EURJPY 1.7K
GBPCHF 210
EURCAD 478
AUDNZD 5
CADJPY 26
NZDJPY 280
EURNZD -622
USDJPY 1.4K
AUDJPY -590
GBPNZD 48
GBPAUD -3
GBPJPY 210
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +576.52 USD
Pire transaction: -4 743 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +852.21 USD
Perte consécutive maximale: -692.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16062
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 393
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.14 × 637
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
85 plus...
Aucun avis
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.79% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
A11562982
999 USD par mois
55%
0
0
USD
31K
USD
32
94%
1 051
58%
17%
0.96
-0.91
USD
34%
1:500
Copier

