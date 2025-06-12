SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MR Tu
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 226%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
55 (51.88%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (48.11%)
En iyi işlem:
11.84 USD
En kötü işlem:
-9.20 USD
Brüt kâr:
256.42 USD (13 318 pips)
Brüt zarar:
-202.37 USD (10 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (34.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.20 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
19.34%
Maks. mevduat yükü:
24.56%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
46 (43.40%)
Satış işlemleri:
60 (56.60%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.75 USD (5)
Aylık büyüme:
23.28%
Yıllık tahmin:
282.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.59 USD
Maksimum:
39.58 USD (55.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.51% (6.75 USD)
Varlığa göre:
46.72% (19.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 51
EURUSD 46
USDJPY 7
USDCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 37
EURUSD 23
USDJPY -5
USDCAD 2
NZDUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.9K
EURUSD 940
USDJPY -337
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.84 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +34.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 03:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 23:18
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MR Tu
Ayda 30 USD
226%
0
0
USD
70
USD
21
0%
106
51%
19%
1.26
0.51
USD
56%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.