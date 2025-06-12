SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MR Tu
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 163%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
71 (49.30%)
Negociações com perda:
73 (50.69%)
Melhor negociação:
11.84 USD
Pior negociação:
-11.76 USD
Lucro bruto:
349.86 USD (18 403 pips)
Perda bruta:
-309.32 USD (16 584 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (34.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.20 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
25.52%
Depósito máximo carregado:
25.65%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
67 (46.53%)
Negociações curtas:
77 (53.47%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.28 USD
Lucro médio:
4.93 USD
Perda média:
-4.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-29.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.81 USD (5)
Crescimento mensal:
45.00%
Previsão anual:
545.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.59 USD
Máximo:
51.23 USD (66.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.66% (51.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.72% (19.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 65
GBPUSD 64
USDJPY 13
USDCAD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 62
GBPUSD -11
USDJPY -9
USDCAD 2
NZDUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2.9K
GBPUSD -484
USDJPY -711
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.84 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +34.20 USD
Máxima perda consecutiva: -29.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
2025.12.24 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 18:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
