Negociações:
144
Negociações com lucro:
71 (49.30%)
Negociações com perda:
73 (50.69%)
Melhor negociação:
11.84 USD
Pior negociação:
-11.76 USD
Lucro bruto:
349.86 USD (18 403 pips)
Perda bruta:
-309.32 USD (16 584 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (34.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.20 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
25.52%
Depósito máximo carregado:
25.65%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
67 (46.53%)
Negociações curtas:
77 (53.47%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.28 USD
Lucro médio:
4.93 USD
Perda média:
-4.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-29.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.81 USD (5)
Crescimento mensal:
45.00%
Previsão anual:
545.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.59 USD
Máximo:
51.23 USD (66.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.66% (51.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.72% (19.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|64
|USDJPY
|13
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|-11
|USDJPY
|-9
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-484
|USDJPY
|-711
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.84 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +34.20 USD
Máxima perda consecutiva: -29.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
163%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
34
0%
144
49%
26%
1.13
0.28
USD
USD
62%
1:500